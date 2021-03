Capita a tutte di avere periodi di affaticamento o eccessiva stanchezza e la pelle del viso non perdona.

Infatti, il primo segnale che ci fa prendere consapevolezza in merito al proprio stato di salute e del bisogno di riposo riguarda proprio il viso.

Chiunque si è sentito dire, almeno una volta nella vita, di aver bisogno di riposo da un amico o da un componente della propria famiglia. Il tutto guardando principalmente una sola cosa: il viso.

In questa piccola guida oggi scopriremo quali sono i modi veloci per illuminare il viso e dire definitivamente addio alle occhiaie.

Rivalutare il proprio rapporto con le temperature più fredde

Le occhiaie sicuramente non rientrano tra gli alleati di bellezza di uomini e donne. Siano di natura congenita, o compaiano per via del poco riposo e di abitudini alimentari scorrette, questi aloni scuri sotto gli occhi non aiutano ad avere un aspetto sano e riposato.

La prima cosa che bisogna sapere riguarda il freddo: fare degli impacchi di acqua fredda o delle maschere fredde aiuta a diminuire notevolmente il gonfiore che accompagna le borse e l’alone delle occhiaie.

Ma esiste un altro modo incredibile per sbarazzarsi di occhiaie e borse e avere un viso più luminoso avendo a che fare con temperature fredde.

Prima di andare a letto basterà semplicemente riporre due cucchiaini nel proprio freezer.

Al risveglio, e in occasione della propria beauty routine, basterà lasciarli 5 minuti fuori dal freezer e poi posizionare il loro lato curvo sotto l’occhio. Infine sciacquare il viso con acqua fredda.

Ingredienti naturali e comuni in grado di donare notevoli benefici

Tra gli alleati per combattere ii segni di stanchezza del viso rientrano anche l’aloe vera, le patate e il tè.

L’aloe è un valido ingrediente in grado anche di prevenire la formazione di occhiaie.

Con l’aiuto dell’anulare sarà efficace massaggiare la parte inferiore del contorno occhi con il gel vegetale fino al suo completo assorbimento. Dopo si potrà procedere all’applicazione del make-up.

Con la patata sarà ancora più semplice. Spaccandola a metà si dovrà applicare su entrambi gli occhi per quindici minuti. Alcuni esperti sostengono che all’interno delle patate è presente un enzima che viene utilizzato per realizzare creme costosissime per il contorno occhi.

Nello specifico si tratta della catecolo ossidasi, capace di rappresentare un ottimo rimedio per la riduzione di borse e occhiaie.

Per rispondere alla domanda “Quali sono i modi veloci per illuminare il viso e dire definitivamente addio alle occhiaie?” Non può mancare il tè. In questo caso è necessario bollire delle bustine di tè (ma anche di camomilla) e lasciarle raffreddare in frigorifero.

Una volta fredde, applicandole sugli occhi per una ventina di minuti si avranno grandi risultati oltre che piacevoli momenti di relax. Invece con l’acqua utilizzata per bollite le bustine si possono realizzare degli impacchi per il viso.

Sì, inoltre, ad erbe decongestionanti , maschere al caffè e all’applicazione del latte sul proprio viso.

Quest’ultimi rappresentano i classici rimedi della nonna, ma sono modi veramente semplici efficaci ed economici per illuminare il viso e ridurre i segni di stanchezza.