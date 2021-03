È abbastanza difficile trovare lavoro, soprattutto a causa della corrente situazione economica e sanitaria. Però proprio questa contingenza storica ci deve spingere a informarci e a coltivare una sana curiosità nei confronti delle professioni che stanno incominciando solo adesso a prendere piede.

Soprattutto se al momento risultiamo disoccupati o se stiamo lavorando poco. Per questo oggi spieghiamo come fare per avere un futuro ricco e prospero investendo su queste quattro professioni in costante crescita.

Data scientist

Per questo tipo di carriera sarà necessario avere un background abbastanza variegato. Infatti, oltre alle competenze scientifiche e analitiche, bisognerà anche possedere una conoscenza dell’andamento dei mercati. In generale la mansione è quella di analizzare e riorganizzare i dati raccolti grazie all’uso di strumenti tecnologici.

Nanomedico

Ad oggi questa professione è poco conosciuta. Ma sta velocemente prendendo piede anche in ambiente accademico. La nanomedicina consiste nell’applicazione in campo biomedico delle nanotecnologie. Per utilizzarle però sarà fondamentale la figura del nanomedico. Il quale, oltre alle competenze del suo campo, dovrà saperne padroneggiare bene altre. Su tutte saranno fondamentali delle conoscenze in chimica e biologia.

Narrowcaster

Il narrowcasting è l’evoluzione dell’ormai antico broadcasting. Il narrowcaster si occupa sempre dell’analisi dati. Ma li applica principalmente a fini pubblicitari. Questo avviene soprattutto nel campo dei social media. È necessario avere competenze comunicative. Nonché informatiche. E anche possedere una solida base di marketing.

Personal brander

Per intraprendere questo tipo di lavoro bisognerà avere una personalità creativa. Oltre che flessibile ed eclettica. Inoltre, anche in questo caso, serviranno delle buone conoscenze di marketing. E di gestione dei social media. Infatti il personal brander si occupa della creazione dell’identità di un’azienda. E questo sotto ogni singolo aspetto.

Oggi abbiamo spiegato come avere un futuro ricco e prospero investendo su queste quattro professioni in costante crescita. Se si desidera scoprire come essere competitivi se si è in possesso di una laurea umanistica, consigliamo di consultare questo articolo: “Pochi lo sanno, ma esiste un lavoro richiestissimo e ben pagato per i laureati in materie umanistiche”.