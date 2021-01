Wall Street chiusa per festività ed i mercati azionari europei tentano il rialzo. Cosa è cambiato rispetto a venerdì? Per il momento il rimbalzo non inverte la tendenza ribassista di breve dei mercati azionari. Come mai? In sostanza, il movimento odierno si è formato nel minimo e massimo della barra giornaliera di venerdì (inside). In tali casi, i grafici, in base allo studio delle serie storiche non hanno subito mutamenti di tendenza. Per questo motivo, tutto viene rinviato alla giornata di domani.

Procediamo per gradi per capire lo stato dei luoghi e definire lo scenario che potrebbe verificarsi da domani in poi.

Alle ore 20:41 del 18 gennaio, abbiamo letto le seguenti quotazioni sui mercati analizzati:

Dax Future

13.841

Eurostoxx Future

3.593

Ftse Mib Future

22.450

S&P 500 Index

3.746 alla chiusura del 15 gennaio

Cosa attendere dopo il ribasso forte di venerdì e il rimbalzo odierno?

Il frattale annuale proietta un ribasso fino alla settimana dell’8/14 febbraio

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Il ribasso iniziato venerdì si rivelerà un falso segnale oppure da domani si tornerà al ribasso?

Per il momento il rimbalzo non inverte la tendenza ribassista di breve dei mercati azionari

Proprio venerdì abbiamo messo l’accento sul fatto che nonostante si fosse verificata una giornata negativa, molti dei nostri indicatori non si erano ancora girati al ribasso. Per questo motivo dovevamo attendere ulteriori conferme fino alla chiusura di contrattazione del 22 gennaio.

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 19 gennaio superiore a 13.977. Forte ribasso alle porte solo con chiusura settimanale inferiore a 13.552.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 19 gennaio superiore a 3.626. Forte ribasso alle porte solo con chiusura settimanale inferiore a 3.509.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 19 gennaio superiore a 22.645. Forte ribasso alle porte solo con chiusura settimanale inferiore a 21.990.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 19 gennaio superiore a 3.788. Forte ribasso alle porte solo con chiusura settimanale inferiore a 3.662.

Rimaniamo in attesa di sviluppi per capire se i mercati ripartiranno al rialzo o al ribasso.