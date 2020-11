Per le malattie la diagnosi precoce spesso salva la vita, ma spesso prevenire è ancor meglio che curare. Ecco allora quali sono le 10 cose da fare nella vita per tenere lontano il rischio di tumori in accordo con il decalogo anticancro che è stato pubblicato online dall’AIRC.

Ecco le 10 cose da fare nella vita per tenere lontano il rischio di tumori

Prima di tutto, le persone dovrebbero non solo fare attività fisica leggera con cadenza giornaliera, per esempio una camminata veloce di mezz’ora al giorno. Ma dovrebbero pure seguire una dieta sana ed equilibrata tale da riuscire a mantenersi snelli sempre, per tutta la vita. E questo perché il sovrappeso o l’obesità può far aumentare il rischio di malattie, tra cui anche il cancro.

La partita più importante contro il cancro passa dal regime alimentare

Secondo l’AIRC, citando un rapporto del Fondo mondiale per la ricerca sul cancro, è proprio sull’alimentazione che si gioca la partita più importante contro il cancro. A partire dal mangiare con regolarità la frutta, le verdure ed i legumi. E passando, nello stesso tempo, per la limitazione del consumo di carni conservate e di carni rosse.

Tra i cibi da evitare nella dieta, inoltre, ci sono pure quelli ad alta densità calorica e le bibite zuccherate. Così come, se non azzerato, il consumo di sale deve essere comunque limitato al pari delle bevande alcoliche. Mentre per quel che riguarda il tabagismo la scienza parla chiaro. Il fumo, infatti, danneggia i polmoni con il rischio di cancro, ma fa aumentare pure altri rischi per la salute che spaziano dall’infarto miocardico all’arteriosclerosi.

Mangiare bene e tenersi in forma anche per la prevenzione delle recidive

Secondo il decalogo del World Cancer Research Fund, inoltre, le 10 raccomandazioni sugli stili di vita da seguire, e sulla corretta alimentazione, sono valide pure per coloro che hanno avuto il cancro e poi sono guariti. Mangiare bene e mantenersi in forma, infatti, può prevenire le recidive.