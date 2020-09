Ecco quali sono gli effetti benefici che certe frequenze musicali producono sulle persone.

Noi siamo fatti di materia e la materia è energia. Pertanto non crediamo sia azzardato affermare che ogni interazione energetica produca vibrazioni e intime risonanze tra le persona e l’ambiente circostante. Per cui tendiamo a subire diversi effetti, anche a seconda della musica con cui entriamo in risonanza. Lo stesso Maestro Beppe Vessicchio, a cui abbiamo dedicato un precedente approfondimento, ne è intimamente convinto. Tanto da aver sperimentato, di persona, cosa accade alle coltivazioni, ma anche al vino se esposti a certe melodie. Quindi si tratta di un qualcosa che si mette in moto indipendentemente dai filtri mentali. Vediamo quindi adesso di approfondire quali sono gli effetti benefici che certe frequenze musicali producono sulle persone.

Frequenze a 432 Hertz

Tra le vibrazioni musicali più interessanti, sotto il profilo anzidetto, si colloca la musica a 432 Hertz. C’è chi si è spinto a classificare tali musiche come curative o di guarigione. Sembra addirittura che lo stesso Giuseppe Verdi, si rese autore e firmatario di una lettera indirizzata alla Commissione musicale del governo italiano. In tale testo Verdi avrebbe fatto espressa menzione della cosiddetta “accordatura aurea” o a 432 Hertz appunto. Un passo importante al quale fece seguito un vero e proprio decreto legge sui sistemi di accordatura degli strumenti.

Ma Verdi non fu certo il solo, sembra infatti che anche Mozart e ben più tardi gli stessi Pink Floyd (in “The Dark Side of the Moon”) accordassero a 432 Hertz. Ma perché tutto questo interesse per questa “accordatura aurea” ben più in linea con i ritmi della natura? La risposta è presto data. Di effetto risonanza in effetto risonanza è come se si venisse ad instaurare un circolo virtuoso tale da riarmonizzare le parti in disequilibrio dentro di noi. Da qui a parlare di guarigione interiore e poi anche fisica il passo è breve.

La medicina non convenzionale

Sono peraltro sempre più numerosi i medici e gli studiosi che asseriscono come alla base di una malattia del corpo, ci sia un’alterazione di frequenze interne. L’essere in salute, secondo questa scuola di pensiero, significa quindi vibrare all’unisono, in modo armonico. Se dunque si riuscisse a conoscere la corretta frequenza di risonanza di un organo sano, questa sarebbe in grado di portare a guarigione la parte malata. Seguendo questa linea di pensiero, vediamo quindi quali sono gli effetti benefici che certe frequenze musicali producono sulle persone.

Effetti benefici per le persone

Tra gli effetti che queste frequenze a 432 Hertz sarebbero in grado di generare nelle persone esposte, indichiamo i seguenti:

a) armonizzazione del corpo fisico con la natura circostante;

b) riequilibrio dell’energia cellulare;

c) sblocchi emotivi;

d) rilassamento generale corpo-mente;

e) liberazione dalle tensioni;

f) miglioramento nella qualità del sonno e dei ritmi sonno-veglia;

g) stimolo per le intuizioni creative;

h) innalzamento della qualità del sistema immunitario.

Insomma una sorta di panacea per tanti mali e malesseri che affliggono l’uomo contemporaneo, che sembra aver smarrito i naturali ritmi di vita. Le onde sonore, infatti, inducono dei cambiamenti a livello di respirazione, di battito cardiaco, di onde cerebrali di risposte endocrine e tanto altro ancora. A questo punto non ci resta che dire: provare per credere.