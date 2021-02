I pantaloni larghi, o a palazzo, sono di gran moda. Ne esistono di diversi modelli, dai più lunghi ai più corti, da quelli a tinta unita a quelli a fantasia. Questi pantaloni sono perfetti sia per la stagione estiva sia per il periodo invernale. Giocando con i modelli possiamo indossarli tutto l’anno.

Le donne che si trovano a proprio agio con i pantaloni a palazzo sono molte. E non è una casualità! I pantaloni a palazzo valorizzano molti tipi di fisico diversi. Per esempio, sono un capo must-have per chi ha i fianchi larghi. Ma per essere sempre alla moda bisogna abbinarli con le scarpe giuste. Ecco svelate quali scarpe abbinare ai pantaloni a palazzo per avere uno stile impeccabile.

Le scarpe invernali da indossare con i pantaloni a palazzo

Durante il periodo più freddo dell’anno dobbiamo puntare su scarpe calde e comode. Possiamo scegliere dei tronchetti con tacco di media altezza. Abbiniamoli con pantaloni a palazzo che arrivano alla caviglia per avere un look chic e curato.

In alternativa possiamo indossare le classiche polacchine. Anche in questo caso sono da preferire pantaloni che arrivano alla caviglia. Così la scarpa sarà sempre in vista e completerà il nostro outfit.

I modelli perfetti per l’estate

In estate, invece, possiamo osare con scarpe leggere e sandali. Per un look curato possiamo indossare delle decolté con tacco a spillo o quadrato. Se sono di nostro gradimento possiamo anche usare modelli con il laccetto alla caviglia.

Le ballerine e i sandali con tacco basso sono invece ottimi per occasioni meno formali. Facciamo sempre attenzione ai colori che scegliamo. Se i pantaloni a palazzo sono decorati a fantasia scegliamo scarpe a tinta unita. Con pantaloni neri, invece, optiamo per scarpe colorate.

Modelli per tutto l’anno

Quali scarpe abbinare ai pantaloni a palazzo per avere uno stile impeccabile tutto l’anno? L’unica risposta possibile è questa: le sneakers. Questo modello di scarpe ci permette di indossare i pantaloni a palazzo anche in occasioni casual e rilassate.

Scegliamo modelli con la platform se siamo basse e vogliamo slanciare la nostra figura. Scarpe con la suola bassa, invece, vanno bene per donne e ragazze alte.