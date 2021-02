L’amore è un sentimento meraviglioso. Gli innamorati si sentono al settimo cielo e sembrano vivere in un mondo tutto loro. L’amore, però, non è sempre semplice. Può capitare che una storia si complichi e non vada come vorremmo. Oppure c’è chi è innamorato di qualcuno ma non riesce a dichiararsi.

In questi casi l’amore può essere la causa di malesseri e cattivi umori. Ma come fare in questi momenti? Quando una rosa o un regalo non bastano, si può puntare su un gesto delicato ma romantico. Stiamo parlando della classica lettera d’amore. Oggi, vedremo alcuni trucchi e consigli per scriverne una e conquistare chi amiamo.

Ecco un metodo romantico e infallibile per conquistare la persona che amiamo

La letteratura è piena di famose lettere d’amore. Leggerle ci fa sognare di amore dolci e spensierati. Ma come scrivere una lettera d’amore capace di far innamorare chi amiamo? Ecco alcuni consigli.

Prima di tutto, scegliamo una carta da lettere adeguata. Un no categorico ai classici fogli bianchi di recupero. Scegliamo, invece, una carta da lettere a tema romantico, magari con qualche piccola decorazione sugli angoli. Per dare un tocco in più alla nostra lettera usiamo una busta coordinata alla carta.

Come scrivere una lettera d’amore

L’inizio della lettera d’amore è importantissimo. Cominciamo scrivendo il nome o il soprannome della persona amata. In questo modo instaureremo subito un contatto diretto e personale. Andiamo a capo e scriviamo di getto ciò che proviamo.

Cerchiamo di non utilizzare frasi troppo costruite e arzigogolate. Al contempo, però, usiamo un linguaggio più curato di quello tipico di chat e messaggini. Il testo deve sapere di noi e del nostro modo di parlare. Mentre scriviamo parliamo non solo della situazione presente ma anche di ciò che vorremmo dal futuro. Facendolo, usiamo un tono positivo e cerchiamo di non citare momenti negativi o cadere nell’autocritica.

Per rendere la lettera ancora più romantica possiamo citare frasi di film o di poesie. Questo darà un tocco in più alla nostra dichiarazione e ci metterà anche sotto a una buona luce. Firmiamo col nostro nome alla fine della lettera e aggiungiamo la data. Ed ecco un metodo romantico e infallibile per conquistare la persona che amiamo.