Bridgerton è la serie tv romantica che spopola al momento. La gran parte delle donne che l’ha guardata avrà sognato un make up e un aspetto simile alla duchessa protagonista. Lady Daphne ha, nella famosa serie tv Netflix, un aspetto angelico e un effetto “struccato” davvero naturale.

La Redazione di ProiezionidiBorsa intende mostrare come realizzare un make up naturale per sembrare struccate come Lady Daphne in Bridgerton. Occorreranno davvero pochi prodotti e altrettanto poco tempo.

Il rosa protagonista

Phoebe Dynevor, questo il vero nome dell’attrice protagonista, ha nella serie un trucco estremamente minimal. Un aspetto salta immediatamente all’occhio, anche al meno esperto: la duchessa è truccata con tonalità di rosa molto tenue.

In primis sulle guance, colorate di un rosa candido che accentua il suo pallore elitario. Buone notizie per le amanti del make up: Lady Daphne sembrerebbe avere la stessa punta di rosa su più zone del viso. Le guance, in primo luogo, ma anche sulle labbra e nella piega dell’occhio.

La regola fondamentale è non abbondare e utilizzare un prodotto dai mille usi. Consigliamo un blush in crema, da picchiettare sulle guance, sulle labbra e appena nella piega dell’occhio. L’effetto sarà estremamente naturale e alla Bridgerton!

Altri accorgimenti utili

Pare che la truccatrice ufficiale della serie del momento, Lynda Pearce, utilizzi della cipria per fissare il prodotto cremoso e rendere la gote estremamente naturali. Per avere un make up come la duchessa due regole sono fondamentali: una base perfetta, a metà tra glow e opaco e sopracciglia in ordine.

Per il primo aspetto, è fondamentale la scelta di una base fondotinta del colore perfetto per la propria pelle. Consigliamo di usare un fondotinta luminoso e di opacizzarlo leggermente con un po’ di cipria bianca. Per capire come applicare la cipria consigliamo di leggere questo articolo della Redazione.

Il trucco che fa la differenza

Le sopracciglia, poi, devono essere perfette e ben pettinate per districare i peli uno per uno. Un piccolo tocco per somigliare ancor più a Lady Daphne? Disegnare un neo all’altezza delle labbra con un pennellino sottilissimo e l’eye-liner. In alternativa, è possibile usare anche la punta della matita, ma il rischio è quello di veder scomparire il neo già dopo qualche ora!

Ecco completato un make up naturale per sembrare struccate come Lady Daphne in Bridgerton.