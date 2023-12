Domani si svolgerà l’ultimo giorno di contrattazione dell’anno. Cosa attendere? La statistica sulle serie storiche disponibili vuole che in un anno con rendimento positivo la probabilità che questo giorno si chiuda positivo è molto elevata. Questa scia poi, complice l’Effetto TOM di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi, e poi il percorso campione che proiettiamo per il prossimo anno, dovrebbe parlare a un ulteriore rialzo fino al 6 gennaio, se non proprio 10/12. Dopo queste date le probabilità saranno a favore di un ribasso che potrebbe durare anche qualche mese. Quali saranno i pericoli nel mese di gennaio per i mercati azionari?

Cosa è successo negli ultimi giorni

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 27 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.916

Eurostoxx Future

4.563

Ftse Mib Future

30.599

S&P500

4.781,58.

Come da attese i volumi si cono contratti e ci sono stati alti e bassi. Difficilmente nelle ultime due settimane dell’anno, i mercati tendono a variare una tendenza in corso. Tutto viene rinviato alle prossime settimane.

Quali saranno i pericoli nel mese di gennaio per i mercati azionari?

Il mese di gennaio, statisticamente è positivo. Leggendo le serie storiche dal 1898 ad oggi, questo mese ha elevate probabilità che possa contenere il minimo/massimo annuale. Inoltre, legato ad esso c’è il barometro di gennaio che con probabilità di quasi il 90% tende a proiettare l’andamento dell’intero anno.

Gennaio positivo, le probabilità che l’anno chiida positivo sono del 90%;

Gennaio negativo, le probabilità che l’anno chiuda negativo sono di circa il 60%.

Il mese di gennaio 2024 è atteso al ribasso e si ravvisa una probabilità abbastanza elevata che possa essere rotto al ribasso il minimo segnato nel mese di dicembre. Questo eventuale swing andrebbe a interrompere la sequenza di minimi e massimi crescenti in corso da qualche mese, faceendo iniziare un ritracciamento del 7/10% che potrebbe durare qualche mese

Come regolarsi da subito?

Il trend rimarrà rialzista se le chiusure di questa settimana saranno superiori a:

Dax Future

16.795

Eurostoxx Future

4.530

Ftse Mib Future

30.265

S&P500

4.695.

