5 azioni americane tra le migliori del momento e che potrebbero salire bene anche nel 2024

Gli Stati Uniti sono indubbiamente una grande potenza dal punto di vista economico, infatti rappresentano quasi il 50% del PIL mondiale. Ecco perché, molto spesso, gli investitori tengono d’occhio le azioni americane. Cerchiamo di capire quali sono quelle che sono cresciute maggiormente nel 2023 e su cui, pertanto, potrebbe essere opportuno investire.

Le azioni di cui stiamo per parlare appartengono ad alcune tra le aziende più solide a livello mondiale e che è difficile non aver sentito nominare almeno una volta.

Hanno persino conosciuto un notevole trend rialzista nel 2023 e questo potrebbe renderle più appetibili agli occhi degli investitori. Scopriamo quali sono.

5 azioni americane tra le migliori e su cui potrebbe convenire fare un investimento: le due con la maggiore crescita

La prima che nominiamo è Amazon, che è ormai impossibile non aver sentito nominare almeno una volta. Il settore è quello della vendita al dettaglio. Nel corso di quest’anno le sue azioni sono cresciute addirittura del 62%.

Anche Tesla, azienda che ha investito molto in tecnologie sostenibili, ha visto verificarsi una grande crescita, che anche in questo caso è piuttosto notevole, cioè del 102%.

Netflix, Google e Microsoft

Da tenere d’occhio anche Netflix, Google (Alphabet) e Microsoft, per le quali si è verificata una crescita rispettivamente del 44%, 44% e 32%.

Le azioni di cui abbiamo parlato fino a questo momento appartengono al settore tecnologico. Tuttavia, anche altre come Blackrock, appartenente al settore finanziario, e Pfizer, a quello sanitario, hanno ottenuto buoni risultati: nel 2023 si è verificata una crescita rispettivamente del 14% e del 26%.

Ecco, dunque, 5 azioni americane tra le migliori e del momento e anche altre da tenere d’occhio sia in questo momento che nel corso dell’anno che verrà. Come sempre, si raccomanda di diversificare i propri investimenti e di non essere avventati quando si tratta di operare in Borsa.

