In cosa potrebbe essere conveniente investire nel 2024 e in quali Paesi

In quali Paesi investire nel 2024 e soprattutto in cosa? Ecco cosa consigliano di fare gli esperti durante l’anno nuovo se si vuole avere maggiore probabilità di guadagnare soldi.

Chi vuole comporre il proprio portafoglio per il 2024 starà già preparando il proprio piano operativo e valutando diverse ipotesi. D’altronde, è sempre meglio sentire quante più campane possibili per capire quali possano essere gli investimenti più convenienti.

Ricordiamo che ci troviamo in uno scenario globale che è caratterizzato da tassi d’interesse alti, da un’elevata inflazione e da eventi geopolitici che hanno causato non poche mutazioni nell’assetto dell’economia mondiale e che potrebbero influenzarla notevolmente anche nell’anno che verrà.

In cosa potrebbe essere conveniente investire nel 2024?

Una corretta asset allocation è molto importante ai fini di guadagnare sui mercati. Quindi, in cosa potrebbe essere conveniente investire nel 2024? Secondo gli esperti, bisognerebbe privilegiare corporate bond e titoli di stato. In particolare, sarebbe meglio tenere d’occhio le emissioni investment grade.

Al terzo posto per quanto riguarda la convenienza ci sarebbero invece gli investimenti sul mercato azionari, in particolare quelli sui titoli a larga capitalizzazione, che potrebbero rivelarsi particolarmente redditizi. Quindi, ecco in cosa potrebbe essere conveniente investire nel 2024 se si vogliono guadagnare soldi.

A breve o a lungo termine?

In merito alla durata degli investimenti, meglio prediligere quelli a scadenza medio-lunga, quindi 3-5 anni e 5-10 anni.

I Paesi che gli investitori dovrebbero tenere d’occhio nell’anno che verrà

Dunque, dove investire o, per meglio dire, in quali Paesi? In ordine, sarebbe più conveniente investire negli Usa e in Europa.

Gli esperti sostengono che Paesi come l’Italia e la Germania potrebbero tornare ad avere un ruolo da protagonista, simile a quello che hanno già rivestito nell’anno che sta per chiudersi.

