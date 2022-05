C’è chi crede davvero che i soldi non facciano la felicità. E chi invece trova soddisfazione ad accumulare denaro e, quindi, a creare ricchezza. In ogni caso, che sia poco o troppo, il denaro che si ha a disposizione deve essere gestito sempre con oculatezza, in quanto chi non è in grado di gestire i propri soldi rischia alla lunga di passare da una gestione attiva ad una passiva. Ovverosia, ad avere paradossalmente dei debiti dopo aver sperperato le proprie ricchezze.

Vediamo allora quali sono i modi affinché la gestione del denaro sia sempre davvero efficace. Ed anche come fare a non rimanere schiavi del denaro facendo in modo che questo, attraverso la generazione di rendite finanziarie, possa lavorare per noi.

Quali rischi corre chi non sa gestire il proprio denaro e come fare affinché siano i soldi a lavorare per noi

Nel dettaglio, che sia poco o tanto, per il proprio denaro occorre sempre avere il quadro generale della situazione finanziaria. In modo tale da poter dividere il budget tra le spese essenziali e incomprimibili, i soldi da destinare per il tempo libero e quelli per la creazione di un fondo di emergenza.

Sia per avere sempre dei risparmi da parte, sia per andare a coprire spese impreviste e inattese. Una possibile regola da seguire per la destinazione del denaro è quella del 50/30/20. Ovverosia, il 50% per le spese necessarie, il 30% per il tempo libero ed il restante 20% per risparmio ed emergenze.

Inoltre, su quali rischi corre chi non sa gestire il proprio denaro c’è anche da dire che si rischia di meno quando non c’è un solo flusso di reddito. Una famiglia che vive infatti con un solo stipendio è potenzialmente vulnerabile. In quanto basta perdere il posto del lavoro per rischiare di vivere in breve tempo in condizioni di povertà.

Come ottenere guadagni extra e flussi di reddito aggiuntivi, ecco alcune idee

Per chi vuole aumentare le proprie disponibilità economiche, e vivere serenamente il rapporto con il denaro, in genere basta solo avere buona volontà ed un pizzico di creatività. Sia creando nel tempo delle rendite passive, sia cogliendo al volo opportunità di lavoro e di collaborazione extra.

Per esempio, c’è chi mette a reddito il proprio immobile affittando una stanza che è di troppo e chi crea un flusso di reddito in quanto è bravo con gli investimenti. Ma c’è anche chi trasforma i propri hobby e le proprie passioni in un secondo lavoro. Chi dà lezioni private, e chi fa il traduttore o il correttore di bozze.

