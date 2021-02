Oggi rispondiamo a un preciso quesito: per la rasatura manuale, meglio il rasoio a mano libera o quello usa e getta? Per farlo, descriveremo i vantaggi e gli svantaggi legati all’utilizzo di uno strumento piuttosto che dell’altro.

Lo shavette o il rasoio a lametta manuale

Lo shavette, o rasoio a lametta manuale, implica una maggiore abilità nel maneggiarlo. Ma anche una maggiore conoscenza dello strumento e delle lamette da utilizzare.

Queste ultime si scelgono, ad esempio, in base all’affilatura: quelle a doppio filo sono le più taglienti. Le lamette si dividono per livello: alto, medio o basso di affilatura e di aggressività. Più sono affilate e aggressive, più sono indicate per mani esperte e barbe dure. Vengono inoltre classificate anche per livello di durata.

Un rasoio shavette di buona qualità ha un manico in legno, in osso o in acciaio; il portalama è invece in acciaio.

Come usare lo shavette

La lama deve essere tenuta ben ferma e si deve incastrare alla perfezione nel meccanismo di chiusura. Normalmente questo tipo di rasoio utilizza le mezze lamette che si possono comprare già cosi o intere e poi da dividere.

Ma come si impugna questo tipo di rasoio? Una volta aperto avremo da una parte l’involucro, dall’altra la parte con la lama. L’indice si mette sulla fossetta che è alla base esterna del portalama. Invece medio e anulare saranno nella parte opposta del protalama.

Ancora, si farà passare il manico (o involucro) tra il medio e l’anulare. Poi si appoggia la lama al volto e la si inclina di 30 gradi. Infine la si fa scorrere in direzione del pelo, in modo fluido, lento e senza esercitare troppa pressione.

Dunque, per la rasatura manuale è meglio il rasoio a mano libera o quello usa e getta?

Ci sono in commercio diversi modelli di rasoio usa e getta, ad una singola lama o multilama, con delle testine intercambiabili o a corpo unico. Il manico, anche se in plastica, è meglio se ergonomico e con un coperchio, onde evitare incidenti con la lama.

Per il loro acquisto, vanno considerati (e ponderati) il tipo di manico, la testina, i pezzi di ricambio, il numero e il tipo di lame.

I sistemi di rasatura manuale quale preferire

I sistemi manuali con la lama, rispetto al rasoio elettrico, sono indicati per chi in genere ha più dimestichezza ed esperienza. Ed anche per chi ha più tempo da dedicare a questa pratica. Sono invece controindicati, soprattutto lo shavette, per chi ha la pelle delicata.

Ma per la rasatura manuale, meglio il rasoio a mano libera o quello usa e getta? Tra i due tipi citati, lo shavette è più adatto a chi ha una barba più folta e più dura. Si tratta di una soluzione che offre maggiore qualità della rasatura, dal momento che agisce più in profondità, e garantisce un effetto più duraturo. Di contro richiede una maggiore manualità e sensibilità, per coniugare risultati eccellenti, senza pericolo di tagli. Dunque bisogna armarsi di tanta pazienza.

Abbiamo dunque risposto al quesito: per la rasatura manuale, meglio il rasoio a mano libera o quello usa e getta?