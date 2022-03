L’ortensia è tra i fiori maggiormente coltivati per via delle sue infiorescenze a palla e super colorate. Tra fiori viola, blu, rosa e bianchi esiste solo l’imbarazzo della scelta. La pianta ha bisogno delle giuste cure per crescere rigogliosa, ma esistono una serie di trucchetti per ottenere ortensie da fare invidia.

Non bisogna, tuttavia, confonderla con questo candido fiore che ricorda proprio l’ortensia e regala aiuole e balconi invidiatissime dai vicini. L’ortensia ha un suo fascino indiscutibile, che la differenzia da tutte le altre specie esistenti. Grazie alle consociazioni i risultati saranno davvero eccezionali nella coltivazione. Si tratta di una tecnica impiegata anche per le piantagioni dell’orto. Se la vicinanza ad alcune specie può essere un beneficio per la pianta, posizionarne accanto delle altre potrebbe condurre solo a risultati negativi.

Dunque, capire quali piante abbinare vicino alle ortensie è un ottimo modo per assicurarsi giardini fiabeschi e terrazzi fioriti.

Tutta una questione di vicinanza e compatibilità

Tra le piante amiche delle ortensie è possibile trovare tante graminacee ornamentali, arbusti, eriche, conifere e numerosissime altre piante perenni. Affinché l’ortensia colpisca tutti per i suoi colori e le magiche fioriture sembrerebbe bene collocarle accanto, innanzitutto, piante come le peonie, l’artemisia, l’aquilegia. E poi, ancora, l’edera comune, la bergenia a forma di cuore e la primula giapponese.

Tutto questo assume un’importanza maggiore quando si tratta di realizzare delle aiuole in giardino. In questi casi, infatti, le piante hanno davvero una distanza minima tra di loro e le reciproche interferenze possono apportare benefici nella coltivazione. Ma non si tratta delle uniche specie compatibili.

Ed ecco quali piante abbinare vicino alle ortensie per godere di fioriture colossali e un giardino incantato

Non bisogna necessariamente accostare alle ortensie dei fiori, perché può tranquillamente trattarsi anche di un verde ornamentale. Si tratta di:

felci ornamentali;

la festuca;

le spighette;

la stipa.

Anche gerani e gelsomini sembrerebbero avere influenza positiva su questa pianta, così come la salvia e numerose altre piante aromatiche.

Se si tratta di aiuole soleggiate, invece, meglio piantare accanto:

rose;

crespini;

mandorle

E, nelle zone particolarmente ombreggiate:

agrifoglio;

corniolo bianco;

sambuco;

rododendro;

azalea;

radice di alloro.

Insieme alle consociazioni, esiste qualche trucco anche per moltiplicare l’ortensia e le altre piante quasi a costo zero. Con questa soluzione, per esempio, possiamo riempire casa di splendide ortensie senza spendere nulla.

Per approfondire

L’incredibile motivo per cui mettere una noce in una bottiglia di plastica usata