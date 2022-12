Fortunatamente, esistono le ferie dal lavoro durante le festività natalizie. Queste permettono a molti di organizzarsi per trascorrere qualche giorno fuori casa. In queste occasioni è sempre bene partire provvisti di ciò che ci occorre. Anche dei farmaci di cui potremmo avere bisogno. Di seguito ecco quali sono essenziali e come ricordare di portarli con sé

Durante le festività natalizie sono in molti quelli che decidono di staccare dalla routine giornaliera e concedersi un viaggio. Anche solo un weekend, importante è partire. Un modo questo di godersi appieno i giorni liberi.

La prima cosa da fare e senza dubbio la valigia. Oltre agli indumenti, quali farmaci portare con sé in viaggio? Nel periodo festivo, lontano da casa potrebbe essere più difficile reperire ciò di cui abbiamo bisogno. Dunque, meglio partire provvisti di tutto.

Come evitare di dimenticare quelli che ci servono a casa

Come abbiamo accennato, se decidiamo di trascorrere le feste fuori casa, è sempre meglio non farci mancare niente in viaggio. La salute prima di tutto e quindi dobbiamo ricordarci tutti i farmaci che potrebbero servirci.

Per non dimenticarli a casa, il primo consiglio è non ridursi all’ultimo minuto. Mai preparare la valigia in fretta, è più probabile che qualcosa verrà lasciato distrattamente a casa. Nei giorni precedenti al viaggio è consigliabile appuntare una sorta di lista dei farmaci. Questo per avere un promemoria prima di partire. Questa tecnica ci aiuterà a ricordare.

Inoltre, organizzare i farmaci in una beautycase a parte sarebbe l’ideale. Un buon metodo per conservarli e per non perderli in viaggio. Ma vediamo quali sono i farmaci da non dimenticare.

Quali farmaci portare con sé in viaggio durante le feste di Natale

Per partire in tutta serenità, vediamo quali sono i farmaci da mettere in valigia.

Per affrontare un viaggio mai farsi mancare farmaci per la nausea, essenziale per chi soffre il mal d’auto.

Una delle prime problematiche in cui possiamo incorrere cambiando ambiente sono i problemi intestinali. Un lassativo è sempre indispensabile in viaggio. Fermenti lattici e soluzioni per diarrea sono importanti.

Inoltre, questo è un periodo in cui si mangia molto. Sarebbe bene non farsi mancare mai farmaci per il trattamento di disturbi digestivi.

Mai dimenticare, poi, antidolorifici e antinfiammatori, utili in diverse circostanze. Mal di testa, mal di schiena, mal di denti, mal di gola e altro.

Per eventuali problemi riguardanti fastidi o allergie, mettere in valigia anche antistaminici in pillole o pomata e cortisone.

Sarebbe bene portare con sé anche la tachipirina in caso di febbre.

Un piccolo kit di pronto intervento può sempre farci comodo in caso di botte, tagli o contusioni. Quindi garze, cerotti e disinfettanti sempre a portata di mano.

Importantissimo per chi soffre di patologie specifiche non dimenticare i farmaci adatti. Anzi, dare massima priorità e organizzarli con un po’ di anticipo.

Per chi fa uso di integratori, sono importantissimi anche in viaggio.

Ricordiamo, infine, che soprattutto nei periodi caotici è sempre bene ricordare di munirsi di una mascherina e dell’igienizzante.