Quali compagnie scegliere per volare con maggiore sicurezza? Il sito di aviazione AirlineRatings.com ha annunciato la classifica delle 25 compagnie aeree più sicure per il 2024. La ricerca è basata su un’analisi di 385 diverse compagnie aeree. La compagnia aerea più sicura del mondo nel 2024 è Air New Zealand, che ha superato Qantas per soli 1,50 punti.

Come è stata redatta la classifica?

La classifica tiene conto di diversi fattori, tra cui incidenti degli ultimi 5 anni, incidenti gravi degli ultimi 2 anni, audit degli organi di governo dell’aviazione, audit governativi, età della flotta e formazione dell’equipaggio.

Il caporedattore di AirlineRatings.com, Geoffrey Thomas, ha sottolineato l’importanza dell’età della flotta nel determinare la sicurezza complessiva di una compagnia aerea. Air New Zealand è stata elogiata non solo per essere stata immune da incidenti ma anche per le innovazioni e lo spirito di ripresa nel periodo post Covid. La compagnia opera in contesti meteorologici difficili, dimostrando la capacità dei suoi piloti di affrontare sfide come gli aeroporti ventosi e le condizioni meteorologiche avverse.

Quali compagnie scegliere per volare con maggiore sicurezza? Ecco la top 10

La top 10 delle compagnie aeree più sicure per il 2024 include Air New Zealand, Qantas, Virgin Australia, Etihad Airways, Qatar Airways, Emirates, All Nippon Airways, Finnair, Cathay Pacific Airways e Alaska Airlines. Le compagnie vengono valutate su una scala di sette stelle, e solo quelle con il massimo punteggio sono incluse nella lista delle 25 più sicure.

Nella classifica delle compagnie aeree low-cost, Jetstar, una compagnia aerea australiana, si è posizionata al primo posto, seguita da easyJet e Ryanair. Le compagnie low-cost sono valutate separatamente dalle tradizionali. ITA Airways e Air Dolomiti sono le due uniche compagnie italiane nella lista, entrambe con il massimo punteggio di 7 stelle.

Il report sottolinea che tutte le compagnie aeree subiscono incidenti, ma è la gestione degli stessi da parte dell’equipaggio di volo che fa la differenza tra una compagnia aerea sicura e una non sicura. La classifica riflette gli sforzi delle compagnie aeree nell’innovazione della sicurezza, nell’eccellenza operativa e nell’adozione di nuovi aeromobili avanzati.

Le compagnie con il punteggio più basso

Tra le compagnie con un punteggio più basso spiccano Air Algerie, Asiana, China Eastern, Cubana, Egyptair, Ethiopian Airlines, Iran Air, Lion Air, Malaysia Airlines, Pakistan International e Pegasus. Le compagnie low-cost con il punteggio più basso includono Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo e Eurowings.

