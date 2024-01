Ecco il titolo su cui sta investendo Cathie Wood di Ark Invest e perché

Ark Invest è una società americana che si occupa di gestione patrimoniale, diretta dalla nota investitrice Cathie Wood. Recentemente, quest’ultima sta investendo su un titolo azionario in particolare. Scopriamo quale si tratta e i motivi che potrebbero averla spinta a fare proprio questa scelta.

Il nome di Cathie Wood sarà difficilmente nuovo a chi si occupa di mercati finanziari o comunque investe in Borsa da un po’ di tempo. Infatti, è quello della donna a capo di Ark Invest, una nota società americana che si occupa della gestione di patrimoni.

Per la prima volta in otto mesi, la Wood ha scelto di acquistare le azioni di una nota società appartenente al settore tecnologico.

Ecco il titolo su cui sta investendo Cathie Wood di Ark Invest

Si tratta di Tesla, che secondo la Wood potrebbe “guadagnare il 700% entro il 2027”. Ha acquistato un totale di 111.387 azioni di questo titolo per il suo fondo Innovation e per il suo ETF Next Generation Internet.

I motivi che potrebbero averla spinta a puntare su queste azioni

Oltre a quanto abbiamo già detto, bisogna anche considerare che l’acquisto delle azioni di Tesla è avvenuto in seguito ad un evento ben preciso.

Infatti, come riporta la rivista Forbes, appena il giorno prima la Wood ha annunciato l’intento di discutere con Elon Musk, che è appunto il CEO di Tesla. Sicuramente, però, l’investimento mostra una certa fiducia della nota investitrice nei confronti delle azioni di questa società. Non resta che attendere per capire se questo acquisto le risulterà fruttuoso e se le sue previsioni ottimiste si riveleranno effettivamente veritiere.

Quindi, ecco il titolo su cui sta investendo Cathie Wood di Ark Invest e i motivi che potrebbero averla spinta a prendere questa scelta.

