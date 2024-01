Crescita di Apple nel 2024, ecco le previsioni di Barclays

Cosa accadrà al titolo Apple nel 2024? Scopriamo che cosa dicono in merito gli esperti di Barclays e che cosa dovranno aspettarsi gli investitori che hanno deciso di puntarci.

Tra i titoli più noti in assoluto del mercato azionario c’è Apple, che fa parte delle “magnifiche 7”, azioni di Wall Street note per i loro ottimi rendimenti e per la loro elevata capitalizzazione. Tutte appartengono al settore tecnologico. Ne fanno parte anche Amazon, Alphabet, Tesla, Meta, Nvidia e Microsoft.

Oggi approfondiremo le previsioni sulla crescita di Apple nel 2024. In particolare, ci rifaremo all’analisi degli esperti di Barclays, una banca internazionale britannica.

Crescita di Apple nel 2024, ecco le previsioni degli analisti in proposito

Cosa dicono gli esperti di Barclays? Sembra che le previsioni per Apple non siano delle migliori. Infatti, Barclays ha tagliato il rating delle azioni di questo titolo da ”equal weight” a ”underweight”, suggerendo dunque che avrà una performance inferiore al mercato.

A causa di questo taglio, avvenuto a inizio anno, le azioni Apple hanno aperto il 2024 in calo.

Insomma, secondo gli analisti di Barclays il titolo non crescerà durante l’anno e quindi non sarebbe opportuno investirvi il proprio capitale, almeno per come stanno le cose in questo preciso momento.

I motivi che li hanno spinti a formulare questa previsione

Viene dunque spontaneo chiedersi i motivi che abbiano spinto gli esperti di Barclays a quest’ipotesi così pessimista. Questi sarebbero da ricercare nelle scarse vendite degli ultimi modelli di iPhone, nonché delle prospettive deboli per gli altri flussi di introiti della nota azienda.

Non resta dunque che attendere per vedere se le previsioni di Barclays si riveleranno veritiere e se il 2024 sarà davvero un anno negativo per Apple dopo un 2023 in cui le sue azioni avevano addirittura raggiunto il massimo storico nonostante il crollo degli utili.

