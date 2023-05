Dopo alcune sedute al termine delle quali gli investitori avevano sperato in una ripresa del rialzo, le ultime due hanno evidenziato una notevole debolezza del settore bancario. In questo contesto, quali azioni resistono al rialzo in un settore bancario in difficoltà? La seduta dell’11 maggio non ha lesinato sorprese con sole 5 azioni su 13 che hanno chiuso in territorio positivo. Tra queste, oltre a Unicredit che da inizio anno insieme a BPER Banca è tra i migliori titoli del Ftse Mib con un rialzo di circa il 42%, troviamo anche FinecoBank che, invece, è il peggiore titolo bancario da inizio anno. Oggi, però, ci soffermeremo su un titolo spesso trascurato, Banca Popolare Sondrio, ma che presenta delle ottime opportunità di investimento.

Perché comprare questo titolo azionario?

Incominciamo col dire che il titolo non presenta significativi motivi di debolezza sia guardando i suoi fondamentali che i multipli di mercato. La lista dei punti di forza, invece, è molto lunga.

L’attività della società è altamente redditizia grazie agli elevati margini netti. Questo le consente di mantenere un livello del dividendo molto elevato. Allo stato attuale, infatti, il rendimento atteso è pari a circa il 7%.

Altro punto di forza è legato al momentum del titolo. Negli ultimi 12 mesi, infatti, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo così come gli analisti hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che al momento è stimato essere pari a circa il 30%. La dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente debole, suggerendo un metodo di valutazione condiviso dell’azienda e delle sue prospettive.

Quali azioni resistono al rialzo in un settore bancario in difficoltà? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Popolare Sondrio (MIL:BPSO) ha chiuso la seduta del 11 maggio a quota 4,17 €, in rialzo dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Ancora una volta area 4,255 € ha frenato la corsa dei tori e ha portato a un’inversione ribassista che ha come obiettivo più probabile area 4,052 €. La mancata tenuta di questo supporto potrebbe provocare un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati sul grafico.

Da notare che tutti gli indicatori sono impostati al rialzo e questo potrebbe limitare il potenziale ribassista del titolo.

