Nell’ultimo anno le azioni D’Amico Int. Shipping sono state tra le migliori di Piazza Affari con una performance di circa il 230%. Quelle ENAV, invece, hanno perso circa il 12%. In questo momento storico, però, quali azioni preferire tra D’Amico Int Shipping ed ENAV? Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato il time frame settimanale per identificare il migliore titolo nel medio/lungo periodo e decidere su quali azioni preferire tra D’Amico Int Shipping ed ENAV non sulla base della tendenza di breve che potrebbe, anzi spesso lo fa, indurre falsi segnali.

Dove è diretto il titolo top performer dell’ultimo anno?

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 24 marzo a 0,4610 €, in ribasso del 5,63% rispetto alla seduta precedente.

Incominciamo con un dato molto importante che potrebbe avere il suo peso sul futuro del titolo. Le azioni D’Amico Int. Shipping sono a Piazza tra quelle con il più basso PE.

Per il resto dal grafico notiamo come la tendenza in corso sia ribassista e la rottura del supporto abbia aperto le porte a una continuazione del ribasso almeno fino in area 0,369 €. Qualora, poi, anche questo supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero spingersi fino in area 0,299 €.

L’immediata ripartenza al rialzo, invece, passerebbe per un immediato recupero del supporto in area 0,439 €.

Da notare che tutti gli indicatori sono impostati al ribasso e che una settimana così negativa non si vedeva dal gennaio 2023.

Le azioni ENAV potrebbero essere all’inizio di un’interessante fase rialzista

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 21 aprile a quota 4,15 €, in rialzo dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.

Dal punto di vista grafico queste azioni sono messe molto meglio rispetto a D’Amico Int. Shipping. Tuttavia, per le prossime settimane c’è l’ostacolo in area 4,208 € da superare per continuare a salire verso gli obiettivi indicati in figura.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 3,921 €.