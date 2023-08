A partire dal minimo del 7 luglio le quotazioni di Buzzi hanno dato vita a un rialzo di oltre il 30% portandosi da area 22 € su fino in area 28 €. Questa straordinaria performance ha portato il titolo a essere, con una performance di oltre il 50%, uno dei migliori di Piazza Affari da inizio anno. A questo punto, dopo tanto correre, conviene investire su uno dei migliori titoli azionari da inizio anno? Prima di rispondere a questa domanda diamo un’occhiata ai fondamentali del titolo e a quelle che sono le raccomandazioni degli analisti.

Le raccomandazioni degli analisti

Sono 17 gli analisti che coprono il titolo Buzzi e mediamente hanno una raccomandazione positiva che si traduce nel rating “Compra”. Il prezzo obiettivo a un anno, invece, presente una forte variabilità passando dai 24 € dello scenario più pessimistico ai 42 € di quello più ottimistico. Mediamente il titolo è sottovalutato del 17% circa.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato del titolo Buzzi

Le azioni Buzzi sono tra le più sottovalutate di Piazza Affari. Il rapporto prezzo su utili, infatti, vale circa 6,5 un livello molto inferiore a 10 che dalla maggioranza degli analisti è considerato il massimo accettabile per non considerare un titolo sopravvalutato. Analogamente, il rapporto prezzo su fatturato esprime una forte sottovalutazione.

Conviene investire su uno dei migliori titoli azionari da inizio anno? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 21 agosto a quota 27,38 €, in ribasso del 2,42% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale la tendenza in corso è ribassista e si sta avvicinando al livello chiave in area 27,06 €. La mancata tenuta di questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo.

