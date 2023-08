Aperitivo indimenticabile con vista sulla Basilica di San Pietro? Ecco quanto costa andare alla Terrazza Les Etoiles di Roma 

Vuoi fare un aperitivo indimenticabile? Allora dovresti scegliere la location più famosa della Capitale, ovvero la Terrazza Les Etoiles. Questo luogo ti permette di godere di una vista mozzafiato sulla città e offre cocktail ricercati e specialità culinarie uniche.

Roma non solo è la città eterna ma anche teatro di infinite attrattive. Il sogno di moltissime persone è quello di vivere nella città più bella del Mondo. Tuttavia, è risaputo che è anche una delle più care d’Italia.

Roma offre un ventaglio fittissimo di eventi e luoghi da visitare, ma è anche culla di gran parte del nostro patrimonio storico e culturale. Nel cuore della città, potrai trovare moltissimi locali dalla vista magnifica, ma ce n’è uno che batte tutti gli altri: la famosa Terrazza Les Etoiles.

È il salotto di Roma, cuore pulsante della città che ti permette di godere di una delle viste panoramiche più suggestive della Capitale. Ebbene sì: la Terrazza Les Etoiles è tutto questo. Ecco perchè oggi siamo qui a svelarti quanto costa fare aperitivo nel luogo più glamour della città e che cosa potrai consumare.

Aperitivo indimenticabile con vista sulla Basilica di San Pietro? Cosa offre Les Etoiles

La Terrazza Les Etoiles ti permette di fare un aperitivo con vista sulla Cupola di San Pietro. Potremmo definirlo il luogo più romantico della città: questa terrazza ha un affaccio mozzafiato sui tetti di Roma e sulla Basilica di San Pietro.

Questo luogo si trova all’Atlante Star Hotel, tra il quartiere Prati e Borgo Pio. Les Etoiles è situata tra il sesto, il settimo e l’ottavo piano dello stabile di lusso. La terrazza è composta da 3 anime, in ordine il Ristorante panoramico, il Rooftop Bar e il Roof Garden.

Da qui potrai vedere la città a 360 gradi e ammirare così Il Vaticano, il Parco di Villa Borghese, Villa Medici e Piazza Venezia.

Se stai cercando un’atmosfera romantica ed indimenticabile, qui potrai sorseggiare vini e cocktail immerso nei profumi di mirto, alloro, rosmarino ed erica.

Ecco quanto costa un aperitivo con vista a Les Etoiles

Dal 1 aprile al 31 ottobre il menù è a formula fissa e costa 45 euro, prezzo in linea se si pensa all’esclusività della location.

L’aperitivo è accompagnato da una selezione di sfiziosi finger food in versione tradizionale, anche per celiaci e vegani. Oltre al menù fisso è disponibile il menù apericena, di carne o di pesce.

In inverno, invece il menù è à la carte e non è necessario prenotare, poiché si può accedere fino ad esaurimento posti. Tuttavia, se devi recarti qui con un gruppo di oltre 8 persone è consigliabile inviare una mail all’indirizzo info@terrazzalesetoiles.com.

Orari e come raggiungere la terrazza più suggestiva della Capitale

Aperitivo indimenticabile con vista sulla Basilica di San Pietro? La scelta migliore ricade su questo luogo favoloso. Qui è possibile fare aperitivo dal lunedì alla domenica dalle ore 17:30 alle 21:00.

La location si trova in Via dei Bastioni n. 1 e potrai raggiungerla in metropolitana scendendo alla fermata Ottaviano. Dopodiché, dovrai camminare tra le bellezze della città per circa 10 minuti prima di arrivare a destinazione.

(n.d.r. L e informazioni contenute in questo articolo sono mera informazione e sono pubblicate a titolo gratuito. Non esiste rapporto diretto o indiretto fra Proiezionidiborsa, l’autore dell’articolo e l azienda menzionata)