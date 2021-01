I consulenti di ProiezionidiBorsa indicheranno quali auto acquistare con la Legge 104 per ottenere sconti più alti dalle case automobilistiche. Sono diverse le misure a sostegno della disabilità e molte di esse prevedono benefici economici da non sottovalutare. Nel precedente articolo troverete utili “Aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per invalidità e Legge 104”. Esiste persino la possibilità di ricevere sconti sul rifornimento che solitamente si effettua ai distributori di gasolio o di benzina. Il portatore di handicap spesso presenta limitazioni motorie e nel peggiore dei casi non riesce a deambulare. Tale limitazione rende necessaria la presenza di terzi e l’utilizzo costante di veicoli per gli spostamenti della vita quotidiana.

Chi ottiene dall’Istituto di previdenza sociale il diritto ai benefici della Legge 104/1992 gode di alcuni importanti sgravi fiscali. Prima fra tutte la detrazione IRPEF del 19% in occasione dell’acquisto di un’auto sia da parte del disabile che del familiare che lo assiste. Vi sono inoltre ulteriori sconti che alcune case produttrici riservano a specifiche categorie di consumatori fra cui i portatori di handicap. Con la consulenza dei nostri Esperti conviene dunque analizzare quali auto acquistare con la Legge 104 per ottenere sconti più alti dalle case automobilistiche.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quali auto acquistare con la Legge 104 per ottenere sconti più alti dalle case automobilistiche

Chi fruisce dei benefici della Legge 104 e ha necessità di sostituire il proprio veicolo dovrebbe anzitutto informarsi sugli sconti a disposizione. Ciò perché anche le case automobilistiche di solida tradizione e più prestigiose riservano prezzi agevolati ai portatori di handicap. Oltre alla riduzione dell’IVA al 4% e alla detrazione IRPEF al 19%, molte case costruttrici assicurano margini di risparmio sull’acquisto di autovetture.

In alcuni casi il disabile o il familiare che procede all’acquisto riceve un pacchetto di benefici e servizi a vantaggio della disabilità. L’offerta di alcune grandi case automobilistiche prevede ad esempio uno sconto immediato che vanno dall’1% fino ad arrivare al 25% su alcuni particolari modelli. E, soprattutto, l’opportunità di parcellizzare il pagamento con interessanti agevolazioni in modo da alleggerire il peso della spesa da sostenere. Conviene pertanto a seconda delle proprie esigenze scorrere il listino prezzi delle diverse case automobilistiche per effettuare la scelta più consona ee economicamente vantaggiosa.