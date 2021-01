Spesso ci chiediamo come essere felici e sicuri di noi stessi. Sentiamo di avere paura di tutto, delle malattie, di cadere in povertà, di non riuscire a lasciare una persona. Al mattino e durante la giornata capita di sentire dire stancamente: “mi sento debole, depressa, demotivata, delusa” ed è solo un caso il riferimento ad una voce femminile. Anche gli uomini sperimentano difatti la demoralizzazione e la sfiducia nei riguardi del futuro soprattutto quando si raggiungono alcuni traguardi anagrafici. I consulenti di Redazione desiderano offrire alcuni spunti su come cambiare vita aggiungendo questa spesa da pochi soldi. Si tratta infatti di aggiungere al consueto modo di spendere il denaro una spesa che sicuramente moltissime persone non hanno mai affrontato.

Quando un anno volge al termine e quello successivo entra con prepotenza nelle nostre esistenze può succedere di formulare buoni propositi per i giorni a venire. Per alcuni il miglioramento della propria condizione potrebbe coincidere con il superamento dello stato di sofferenza in cui si trova. Altri invece si augurano di mettere a tacere i disturbi di ansia, gli attacchi di panico, le continue aggressioni dell’umore depresso. Altri ancora si trovano a gestire la nostalgia per una persona cara che la morte ha sottratto così all’improvviso. Cresce inoltre il numero di coloro che non sanno come convivere con la disperazione di non avere più un lavoro e risorse economiche sufficienti per i figli e per sé. Potremmo dunque davvero considerare come cambiare vita aggiungendo questa spesa da pochi soldi alle abituali uscite mensili.

Come cambiare vita aggiungendo questa spesa da pochi soldi

Per i mesi che verranno si potrebbe davvero preventivare una spesa che potrebbe ridarvi la forza di reagire ai terremoti cui la vita ci espone. Ci riferiamo alla possibilità di prendersi cura del proprio spirito con l’aiuto di esperti psicoterapeuti, psicologi o counselor. Quando ci si sente impotenti dinanzi ad eventi o persone che ci scuotono dal profondo conviene farsi aiutare. Chiede aiuto solo la persona saggia e non quella debole. Quando pensiamo di essere in ginocchio è proprio allora che un aiuto dall’esterno verrà in soccorso e favorirà la ripresa.

Una ferita comporta comunque un’apertura da cui solitamente avviene l’ingresso di quanto non si attendeva. Ci prendiamo cura del corpo e trascuriamo l’interiorità, ma potremmo invertire questa cattiva abitudine intraprendendo un percorso psicoterapeutico. Sarà evidente come cambiare vita aggiungendo questa spesa da pochi soldi sia davvero possibile e realizzabile. Sedersi accanto a ciò che affligge l’animo in questa particolare stagione dell’esistenza consente di ritrovare dentro se stessi la forza e la grinta di riprendere la corsa quotidiana. Per chi volesse seguire i suggerimenti dei nostri Esperti consigliamo inoltre la lettura dell’articolo “Quanto costa andare dallo psicologo e quanto dura una seduta”.