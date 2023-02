Quale Università fa per te? Scoprilo con un test

Abbiamo preparato delle semplici domande di un test per scoprire quale Università fa al caso tuo con delle risposte che potrebbero essere affini ai tuoi interessi. Il tutto basato su diversi criteri: tipologia di persona, passioni o su cosa si è più portati a fare teoricamente e praticamente. Ecco il test che ti aiuta a capire quale Università è migliore per te.

Non sai quale Università scegliere? Decidere una facoltà piuttosto che un’altra è un passo importante da fare. Sebbene già abbiamo fatto una scelta fondamentale nella vita, quella riferita alla scuola, quando si vuole, poi, tocca anche iscriversi ad una facoltà universitaria giusta per noi. Fai il test per capire quale Università è meglio per te in base alle tue esigenze e passioni.

Ecco le domande per il test che individuano quale Università fa per te

Segnati le risposte tra A, B o C e confrontale con le risposte sotto alle domande.

Che tipo di persona pensi di

essere?

A. Intuitiva e creativa

B. Razionale e logica

C. Critica e analitica

Quale materie preferisci?

A. Arte, Lingue e Discipline Grafiche

B. Matematica, Geometria, Chimica, Fisica, Tecnica e Economia

C. Letteratura, Filosofia, Storia e Geografia

Quali tra queste risposte include le tue passioni?

A. Viaggiare, disegnare, fotografare o fare cose creative

B. Giochi di strategia, società, da tavolo

C. Leggere, guardare documentari, scrivere e avere un pensiero critico

Cosa sei più portato a fare?

A. Mi piacciono le cose pratiche

B. Amo fare i calcoli

C. Adoro le materie teoriche

Scopri le risposte del test

Se la maggioranza è A, le facoltà che fanno per te potrebbero essere: Design, Scienza della Comunicazione, Moda, Pubblicità, Lingue o Marketing.

Invece, se la maggioranza è B potrebbero essere Informatica, Fisica, Chimica, Ingegneria, Matematica o Economia le Università che fanno al caso tuo.

Se la maggioranza è C allora Filosofia, Lettere o Storia potrebbero essere le Università giuste per te.

Ecco scoperto quale Università fa per te tramite il semplice test per capire la facoltà migliore su misura. Questo è basato sugli interessi di ognuno e potrebbe dare un'indicazione affidabile sulle proprie propensioni.