Siamo giunti in un momento nodale dove i mercati sono chiamati a una verifica di breve termine. Ci sono 3 date importanti in questo mese, e sono: 7, 9 e 17 febbraio. Fra il 7 e il 9 dovrebbe partire una fase direzionale fino alla data successiva. Cosa attendere da ora in poi? Per il momento la tendenza è rialzista nonostante una certa indecisione delle ultime ore. Ci sono delle azioni del Ftse Mib che ora potrebbero salire anche se i mercati scenderanno.

Un mercato che sale

La salita degli ultimi due mesi è stata forte, ma questo può significare tutto e niente. In che senso? Semplice, un mercato che sale non è un indicatore di ribasso, anzi di forza. Un movimento può continuare fino a prova contraria, e più si presenta forte, maggiore sarà la probabilità che questo andamento tenderà a continuare.

Cosa pensiamo per il breve termine? Preferiamo attendere gli sviluppi che ci saranno nella seduta di contrattazione di domani, ma al momento continuiamo a essere più che ottimisti anche per il breve termine. Il ritracciamento intraday di Wall Street ci sembra più probabile che da domani possa far ripartire i prezzi al rialzo.

Azioni del Ftse Mib che ora potrebbero salire anche se i mercati scenderanno

Quando un mercato azionario sale, la maggioranza delle azioni che forma il paniere seguono le stesse sorti, ma ci sono anche altre che vanno contro il trend principale. I motivi di questo andamento potrebbero essere molteplici: notizie e/o particolari configurazioni grafiche.

Ci sono 3 azioni che a parer nostro ora potrebbero continuare a salire anche se il Ftse Mib inizierebbe a scendere.

Ci riferiamo ad Anima Holding, Italgas e NEXI.

Anima Holding, ultimo prezzo a 3,978. Le azioni si sono appoggiate sulla media a 200 ore e su quella a 400 e 600 giorni. Questo sembra un pattern che potrebbe portare a un’accelerazione del 2/3% fino al 5% di breve termine. Forti ribassi solo sotto 3,917.

Italgas, ultimo prezzo a 5,65. Le azioni si sono appoggiate sulla media a 200 settimane. Questo sembra un pattern che potrebbe portare a un’accelerazione del 2/3% fino al 5% di breve termine. Ritracciamenti solo sotto 5,60 in chiusura di seduta giornaliera.

NEXI, ultimo prezzo a 8,35. Le azioni si sono appoggiate sulla media a 200 ore. Questo sembra un pattern che potrebbe portare a un’accelerazione del 2/3% fino al 5% di breve termine (fra 8,78 e 9,05). Ritracciamenti solo sotto 8,26 in chiusura di seduta giornaliera.

