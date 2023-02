É possibile sapere dopo pochi giorni di Borsa aperta come sarà il trend dell’intero anno?

Come prevedere l'intero anno 2023 per la Borsa americana-proiezionidiborsa.it

Spesso le analisi finanziarie richiedono conoscenze e lunghi periodi di studio, per cercare di formulare analisi attendibili. Ma come sapere, tramite semplici strumenti, come è possibile sapere dopo pochi giorni di Borsa aperta, come sarà il trend dell’intero anno 2023?

Indicatore dei cinque giorni e di gennaio

Esiste un paio di indicatori molto semplici, che possono dare una risposta abbastanza attendibile a questa domanda.

Ci riferiamo all’indice S&P 500, ed usiamo l’indicatore dei 5 giorni e di gennaio.

Presentano entrambi una correlazione storica di almeno l’80% con l’andamento dell’intero anno. L’indicatore dei 5 giorni è semplicemente l’andamento nei primi 5 giorni di Borsa, e quest’anno è stato positivo sullo S&P 500, quindi avevamo già una risposta su quale dovrebbe essere il trend dell’intero anno. Inoltre la chiusura di gennaio, positiva rispetto all’apertura, apporta un’ulteriore conferma.

Conferme del ciclo decennale

Osservando un ciclo decennale della Borsa USA, osserviamo che il minimo tende a formarsi nei primi anni e il massimo nella parte finale del decennio.

Siamo giunti al terzo anno del decennio, e quindi, con significativa attendibilità statistica, è probabile che un minimo si formi già in questi primi mesi, minimo non solo dell’intero anno, ma probabilmente dell’intero decennio.

Inoltre anche un trend annuo rialzista tende a formare il minimo entro i primi mesi dell’anno, e quindi, prevedendolo al rialzo, viene confermata la probabilità di un bottom nella prima parte dell’anno.

Ma quale mese si candida a formare il bottom?

Conferme dal bottom del 2009

Una possibile conferma proviene dal lontano bottom del 2009, formatosi a circa 666 punti.

Seguendo alcune regole numerologiche di Gann, abbiamo ottenuto in particolare pattern, denominato quadrato di minimo.

Ed all’interno di tale quadrato di minimo, costruito sul bottom del 2009, abbiamo trovato che la percentuale del 75%, proiettata da quel minimo, portava a un setup per/entro febbraio di quest’anno. Ulteriore conferma che il bottom probabilmente già si è formato, nell’anno in corso.

Conferme da precedenti analisi

Precedenti nostre analisi, condotte con metodi proprietari, hanno proiettato particolari livelli di resistenze dinamiche, che al momento paiono rotte al rialzo.

É possibile sapere dopo pochi giorni di Borsa aperta come sarà il trend dell’intero anno? Conclusioni

Il trend dello S&P 500 è previsto al rialzo per il 2023. Qualora si dovesse assistere ad una nuova inversione ribassista, possibile punto di approdo del ribasso un’area di prezzo ricompresa tra 3.189 e 3.300, con setup temporale tra febbraio e primi giorni di aprile.

A tali conclusioni si perviene tramite una convergenza di indicazioni da parte di tecniche diverse, come metodi di Gann, il metodo proprietario Magic box ed il metodo degli orbitali astrologici.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT“