È ormai noto come prendersi cura delle piante e coltivarle può dare non solo un’immensa soddisfazione, ma generare buon umore e positività. Riempire gli ambienti di casa, interni ed esterni, con una ricca vegetazione, potrebbe trasmetterci una grande energia e benessere, grazie ai colori e profumi intensi.

Inoltre, secondo determinate culture, alcune tipologie potrebbero attirare il buon auspicio, come il famoso quadrifoglio, raro da trovare.

In più, certe specie, sembrerebbero assorbire anidride carbonica, sprigionando ossigeno. Una sorta di depuratori naturali che filtrerebbero parte delle sostanze nocive presenti nell’aria.

Portano fortuna come un quadrifoglio queste bellissime piante da tenere in casa o in giardino che diffondono energia positiva e purificano l’aria

Tra le più famose e particolari rientra sicuramente la Crassula ovata, ovvero l’albero di Giada, originaria dell’Africa, che a detta del Feng Shui richiamerebbe denaro a chi la possiede. Per questa ragione è anche un regalo ideale per chi intraprende una nuova professione o apre un’attività. Ma, in teoria, tutti dovremmo tenerne una in casa, anche perché in primavera produce dei bellissimi fiorellini bianchi o rosa a forma di stella, che durano per mesi.

Proviene dall’Africa anche la violetta africana. Sarebbe un portafortuna a causa della forma dei suoi petali, che somigliano a delle monete. Veniva, perciò, spesso impiegata anche come centrotavola durante occasioni importanti e cerimonie.

I suoi fiori variegati, dal colore intenso, sono un vero spettacolo e fioriscono da marzo a ottobre circa. È perfetta da tenere in vaso e a casa e sarebbero tra le specie in grado di purificare l’aria.

Di piccole dimensioni, ma ugualmente di grande fascino è la rosa di Gerico, simbolo di lunga vita e prosperità. Si pensa possa attirare felicità, serenità e forza d’animo nel superare le avversità. Ha una forma molto singolare, è racchiusa su stessa nei periodi caldi, riprende il colore e si apre con l’acqua. È un vero elemento d’arredamento da tenere in un vaso in terracotta. Anche questa specie dovrebbe essere utile ad assorbire il fumo e filtrare l’aria.

All’esterno

Se siamo alla ricerca di qualche albero speciale da piantare in giardino, la scelta dovrebbe ricadere sull’Acacia. Una specie molto apprezzata nella mitologia Egizia, è simbolo di rinascita.

È un albero sacro per molte tribù che lo reputano, giustamente, forte e vigoroso, perché ha una corteccia resistente e impenetrabile. È possibile coltivarlo anche sotto forma di arbusto e produce delle infiorescenze eleganti e profumate, che è possibile ammirare proprio in questo periodo dell’anno.

Un albero che potrebbe essere adatto a purificare l’aria circostante è l’ippocastano, una specie di arbusto anti-smog. Fiorisce in primavera regalando dei fiori delicati spettacolari, di rara bellezza, perfetti per dare un tocco di colore in giardino e decorarlo con maestria. I frutti, che somigliano molto alle castagne, in tempo erano posizionati in tasca per scacciare il malocchio e attirare la buona sorte.

Quindi, non solo portano fortuna come un quadrifoglio queste bellissime piante, ma sono ideali per abbellire le stanze di casa e gli spazi verdi esterni.

