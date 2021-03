Parenti, amici la suocera… bisogna sempre esser pronti ad ricevere ospiti inattesi! Acquistare un divano letto per ospiti inattesi di certo non è così semplice! Oltre al rivestimento, al colore, al modello, è fondamentale sapere quale meccanismo d’apertura scegliere per il divano letto. Iniziamo quindi a illustrare i tipi di apertura.

Apertura a libro

Questo meccanismo prevede l’abbassamento dello schienale, portando quest’ultimo prima in avanti e poi reclinandolo. Si tratta per lo più di letti singoli utilizzati come posti letto occasionali. Il materasso per dormire è costituito dall’imbottitura dello schienale e della seduta e potrebbe dare fastidio la divisione fra le due sezioni. Il vantaggio è sicuramente la praticità di avere un letto pronto con un semplice gesto. Nella posizione divano non sono previsti i braccioli.

Apertura ad estrazione o a scomparsa

Questo meccanismo prevede l’estrazione da un vano posto sotto la seduta di una rete matrimoniale con materasso. Questa soluzione per due posti letto può costituire una alternativa al letto tradizionale in quanto permette un confort ottimale.

Si può scegliere il tipo di rete (doghe o rete metallica) ma anche il tipo di materasso. Il letto viene poi richiuso una volta terminato l’utilizzo. Costituendo un buon sistema igienico. In posizione divano può avere i braccioli. E qualsiasi tipo di rivestimento.

Apertura a carrello

Con questo meccanismo, occorre prima rimuovere la trapunta di copertura, aprendo la zip laterale. In seguito si può aprire il meccanismo alzando leggermente la seduta e portandola verso l’esterno. L’apertura è servoassistita tramite due binari scorrevoli. In questo caso il materasso viene tutelato dalla polvere essendo comunque ricoperto. Il materasso solitamente è in poliuretano espanso ad alta densità ma lo spessore non supera i 10/11 cm. Può diventare un letto quotidiano ma in funzione divano non ha un’estetica molto elegante.

Confidando di aver fornito dei validi consigli su quale meccanismo d’apertura scegliere per il divano letto, torneremo in un nuovo articolo a parlare dei materassi migliori per quest’ultimo.