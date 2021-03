La forza che i mercati azionari hanno assunto dalla scadenza del nostro primo setup annuale è davvero inequivocabile. Eppure c’è chi continua a inviare segnali di preoccupazione affermando che ci siano livelli di sopravvalutazione identici a quelli dell’anno 2000. Noi crediamo diversamente. Il rialzo in corso è molto diverso da quello dell’anno 2000. In quel contesto tutti i settori salivano all’unisono, mentre da marzo dello scorso anno ad oggi, stiamo assistendo a continue rotazioni settoriali. Questo fa ridimensionare di volta in volta gli oscillatori di ipercomprato e permette a molti titoli di continuare ad essere sottovalutati. Poi un altro aspetto da considerare è il premio per il rischio. Anche se l’inflazione dovesse aumentare, non vediamo convenienza tale da generare un passaggio della liquidità ad altri investimenti che siano diversi dall’azionario.

Il consiglio è quindi di mantenere le posizioni rialziste con un occhio ai livelli di supporto dei mercati azionari.

Alle ore 19:43 del 10 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.529

Eurostoxx Future

3.818

Ftse Mib Future

23.960

S&P 500 Index

3.898.

Il rialzo continua e sembra al momento non avere ragioni per non farlo.

Il frattale annuale proietta ancora rialzo per qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 5 marzo



Prossima data rilevante sarà il 16 aprile.

Mantenere le posizioni rialziste con un occhio ai livelli di supporto dei mercati azionari

Quali sono i livelli da monitorare?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera dell’ 11 marzo inferiore a 14.303. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 14.195.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera dell’11 marzo inferiore a 3.745. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 3.740.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera dell’11 marzo inferiore a 23.620.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera dell’11 marzo inferiore a 3.851. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 3.915.

Ecco i nostri consigli operativi:

Long intraday. Flat multidays su Dax, Eurostoxx, ed S&P 500. Long multidays sul Ftse Mib Future.

Come al solito si procederà per step.