Come curare le unghie nere e farle sparire in fretta

Come curare le unghie nere e far sparire in fretta quegli antiestetici e dolorosi ematomi? Vediamo oggi con l’aiuto degli Esperti di Salute di ProiezionidiBorsa, le cause di questo trauma e i rimedi casalinghi più comuni. Rammentando che se si manifestasse un dolore prolungato all’arto, occorre sottoporre il caso al medico di base.

Che cosa causa l’unghia nera

L’unghia nera è causata, sulle mani, da incidenti domestici molto comuni. Per esempio lo schiacciamento involontario quando si chiude lo sportello di un mobile, la portiera dell’auto o la porta di casa.

Questo trauma può capitare spesso quando ci dedichiamo al bricolage casalingo, grazie ad un uso maldestro del martello o di altri attrezzi.

Le unghie nere sui piedi sono causate invece dall’utilizzo di scarpe inadatte o troppo strette. Sia classiche che sportive. Il versamento di sangue è causato dall’urto ripetuto migliaia di volte tra l’unghia e la punta della scarpa.

Se non avviene alcun trauma ma una o più unghie di mani o piedi si anneriscono rapidamente, i disturbi sono più gravi e bisogna andare subito dal medico.

Come si cura l’unghia nera da trauma

In caso di trauma all’unghia di una mano o un piede bisogna tamponare immediatamente con del ghiaccio per sgonfiare la zona circostante e tenere la mano o il piede alzato in modo da diminuire l’afflusso di sangue.

Con questo accorgimento il versamento di sangue e le dimensioni dell’ematoma risulteranno notevolmente inferiori. Se ci troviamo in casa, possiamo rafforzare questo intervento avvolgendo il dito traumatizzato in un impacco realizzato con tre cucchiai di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di limone.

Nei giorni successivi, bisogna trattare la zona circostante il dito o la falange traumatizzata con creme a base di arnica. E, se l’unghia non duole troppo, coprirla con una base lisciante e con uno smalto colorato. Ma solo quando è indispensabile uscire a piedi scoperti. Per esempio in spiaggia.

Perché l’unghia guarisce prima e meglio se non viene coperta. I bagni di acqua di mare aiutano certamente a risanarla più in fretta, tolgono velocemente le infiammazioni.

Come prevenire le unghie nere ai piedi

Come curare le unghie nere e farle sparire in fretta. Bisogna ovviamente prestare la massima attenzione quando scegliamo ogni tipo di scarpa, dagli scarponi da sci alle decolleté eleganti.

Se si è soggetti frequentemente alle unghie nere, bisogna evitare di correre in discesa, perché questa è la situazione in cui si verifica un urto continuo tra l’unghia dell’alluce e la scarpa. Se si fa running, si possono anche proteggere con cuscinetti di silicone.

Abbiamo visto, dunque, come curare le unghie nere e farle sparire in fretta.