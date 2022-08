Nel mar Ionio c’è un’isola completa. Mare turchese, spiagge incontaminate e montagna offrono al turista un’esperienza unica. Inoltre il clima a settembre sembrerebbe offrire giornate con temperature fino ai 30 gradi. Trovare scenari tropicali in un posto così vicino alle nostre coste fa optare per quest’isola caraibica per una vacanza in coppia, con amici o in famiglia.

Quale isola greca poco turistica scegliere a settembre

Con circa un’ora e mezza di volo da Roma, ci si trova immersi in un ambiente che ci farà dimenticare la quotidianità e dove potremo godere della vera vacanza.

Lefkada è un’isola selvaggia della Grecia ed è situata a metà tra Corfù e Zante. Offre il giusto connubio tra avventura e relax rendendo la vacanza riposante ma mai noiosa.

Caratterizzata da scogliere bianche a strapiombo sul mare turchese, è anche ricca di una vegetazione particolarmente rigogliosa in primavera. La città di Lefkada è pittoresca e affacciata sul mare. Caratterizzata da abitazioni con i tetti in tegole, stradine che si intersecano nel centro e un lungomare pedonale gradevole e vivo, la rendono un’ottima base per trascorrere le serate. Offre anche spunti culturali con il Museo Archeologico che mostra i ritrovamenti che vanno dal neolitico all’epoca tardo romana. È da visitare anche il Museo Folcloristico e una collezione di Icone Postbizantine esposte nella villa Zoulinos, nella parte occidentale della città antica.

Castelli, cascate e spiagge da sogno

Sul lato orientale dell’isola troviamo il castello di Santa Maura. È il più grande della zona e lo stato di conservazione è buono. Venne costruito attorno al 1300, quando Lefkada era un importante centro economico da difendere dagli attacchi dei predoni. Successivamente gli Ottomani costruirono all’interno una moschea ed un ponte e poi ancora i Veneziani ne rafforzarono le mura. I contrasti non mancano: all’interno si possono ammirare resti medievali e all’esterno troviamo un faro moderno funzionante.

Per rilassarci sulle spiagge dell’isola, dovremo dirigerci nella parte meridionale se vogliamo trovare arenili di particolare bellezza. Il versante occidentale ospita invece luoghi più selvaggi e incontaminati. Ma prima delle spiagge è d’obbligo una visita al Villaggio di Nydri. Questo borgo di pescatori è meta di turisti di ogni genere. Inserito in un contesto lussureggiante e arricchito da panorami spettacolari e la possibilità di visitare l’isola di Skorpios, appartenuta alla famiglia Onassis. Un luogo che è stato visitato dal jet set mondiale ed è circondato da vigneti, uliveti e giardini da sogno. Qui troviamo le cascate Nydri, dove potremo tuffarci nelle pozze di acqua fresca sotto il getto della cascata. Il mare qui è solitamente calmo perché la costa è riparata. Si possono fare lezioni di vela, passeggiate ed escursioni in bicicletta.

La scala di Lefkada

A 45 chilometri dalla città si devono scendere 100 scalini per raggiungere uno scenario mozzafiato. Siamo nella parte meridionale dell’isola e la spiaggia è quella di Porto Katsiki. Il paesaggio è selvaggio ma si può godere del servizio ombrellone e ci sono piccoli chioschi per consumare qualcosa di fresco. Sabbia bianca e mare blu cobalto fanno dimenticare la fatica dei gradini.

Un’altra spiaggia che ci sentiamo di segnalare è Egremni. Anche qui ci sono scalini da affrontare in mezzo alle rocce. Siamo infatti ai piedi di una zona montuosa a strapiombo su una delle spiagge meno affollate e dalla quale si può ammirare il tramonto più bello dell’isola. Ecco quale isola greca poco turistica potremo scegliere per le prossime vacanze.

