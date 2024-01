Il ribasso di Saipem arriva a seguito di un incidente con una delle sue navi posa tubi e della decisione di Saudi Aramco di ridurre la capacità massima sostenibile di produzione di petrolio da 13 a 12 milioni di barili al giorno. Gli analisti ritengono che questa decisione possa comportare una diminuzione della domanda di servizi di Saipem nella regione del Medio Oriente. Nel 2020, l’azienda italiana aveva firmato un accordo pluriennale con Aramco per attività di ingegneria e costruzione onshore. Saudi Aramco rappresenta una parte significativa della spesa globale in conto capitale nel settore petrolifero, e Morgan Stanley avverte che la flotta di Saipem per acque poco profonde è stata notevolmente appaltata ad Aramco.

Infine, Saipem ha confermato un incidente durante i lavori su un oleodotto di Woodside, ma senza feriti o danni gravi. Woodside sostiene il suo appaltatore nel proseguimento dei lavori sulla trunkline.

Quale impatto potrebbe avere in Borsa il crollo delle azioni Saipem? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 30 gennaio in ribasso del 12,72% rispetto alla seduta precedente a 1,3245 €.

Mai nella sua storia Saipem aveva perso così tanto in una sola seduta. Eppure non è detto che il ribasso continui. Come si vede dal grafico, infatti, un supporto molto importante in area 1,2045 € è molto vicino. Da notare che questo livello già in passato aveva favorito la ripresa del rialzo.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.