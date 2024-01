Ci siamo quasi: questo è un punto di non ritorno per il breve termine. Da ora si salirà fino a marzo oppure si inizierà a scendere? Sia chiaro, le nostre sono previsioni basate su calcoli di probabilità che andranno poi seguiti di passo in passo con l’andamento dei prezzi. La FED domani deciderà sui tassi e potrebbe confermare o meno uno dei due scenari. Il 7 marzo infatti scadrà il nostro primo setup annuale e questo come da casistica degli ultimi 20 anni potrebbe essere di approdo per un ribasso o un rialzo. I nodi stanno per venire al pettine sui mercati azionari.

Sarà Powell a dettare il futuro?

I prossimi meeting delle Banche centrali (ci riferiamo a BCE e FED) si terranno a marzo. Domani la FED deciderà, dopo che Powell a dicembre sembrerebbe aver proiettato almeno tre tagli dei tassi nei prossimi mesi del 2024. Come la metterà però il Presidente della FED con gli ultimi dati pubblicati, e con le ultime trimestrali e i dati recenti del PIL? Tutto sembrerebbe proiettare non recessione alle porte ma atterraggio morbido dell’economia. Non è che Powell lascerà con un nulla di fatto e userà il solito motto “wait and see”? Noi abbiamo questa sensazione. E come la prenderanno i mercati? O tireranno fino a marzo o scenderanno fino a questa data! Non vediamo altri scenari possibili o vie di mezzo.

I nodi stanno per venire al pettine sui mercati azionari: cosa monitorare?

Il 29 gennaio i listini azionari che seguiamo hanno chiuso la seduta di contrattazione ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.038

Eurostoxx Future

4.658

Ftse Mib Future

30.383

S&P500

4.927,93.

Come regolarsi ancora? I movimenti da inizio settimana li consideriamo al momento davvero poco importanti. Su cosa dobboamo ancora concentrarci? Il rialzo continuerà se questa settimana chiuderà su livelli superiori a:

Dax Future

16.700

Eurostoxx Future

4.469

Ftse Mib Future

29.990

S&P500

4.838.

I mercati sono semplici da leggere, basta non complicare le cose con elucubrazioni e rumore inutile.

