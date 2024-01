Ecco la banca che ti fa guadagnare il 4% all’anno in tutta sicurezza e senza fare nulla

Oggi una banca offre un conto corrente con un rendimento del 4% a costo zero. Scopri quale istituto offre questa opportunità e le caratteristiche di questa offerta.

Sei alla ricerca di un conto corrente conveniente, sicuro e redditizio? Il nuovo conto corrente a zero spese di un importante istituto bancario che opera in Italia, potrebbe essere la soluzione più adatta. Si tratta di un conto corrente online che ti permette di gestire le tue operazioni bancarie in modo semplice e veloce, senza pagare alcun canone mensile o annuale. Ma questo conto corrente offre anche un rendimento del 4% sui soldi in giacenza, con l’apertura di un conto deposito vincolato associato.

Ecco la banca che ti fa guadagnare il 4% all’anno

Oggi i conti correnti tradizionali sono costosi, complessi e poco remunerativi. Infatti, spesso devi pagare delle spese fisse per mantenere il conto e delle commissioni per le operazioni che effettui. Inoltre i tassi di interesse sui soldi giacenti sono ridottissimi se non nulli. Insomma, con i conti correnti tradizionali, non solo non guadagni nulla, ma rischi anche di perdere dei soldi.

Come si risolve il problema? La soluzione è il conto corrente a zero spese come quello di Credit Agricole, che ti offre una serie di vantaggi esclusivi. Innanzitutto, il conto corrente a zero spese di Credit Agricole è completamente gratuito. Non devi pagare nessun canone, nessuna commissione, nessun costo di apertura o di chiusura.

Le caratteristiche del conto corrente di Credit Agricole

Inoltre, il conto corrente a zero spese di Credit Agricole è completamente online. Puoi gestire il tuo conto da casa, dal tuo smartphone o dal tuo computer, in modo semplice e sicuro. Ma il vero punto di forza del conto corrente a zero spese di Credit Agricole è il rendimento del 4% sui soldi in giacenti sul conto. Come è possibile? Semplice: il conto corrente a zero spese di Credit Agricole ti permette di aprire un conto deposito vincolato associato per un periodo di tempo che va da 3 a 36 mesi. In cambio puoi ottenere un tasso di interesse del 4% annuo. Così, non solo risparmi sui costi, ma guadagni anche sui tuoi risparmi.

Ma i vantaggi non sono finiti qui. Abbinata al conto c’è una carta di debito a canone zero per i primi 2 anni. Inoltre per chi apre il conto entro il 29 febbraio può ottenere buoni Amazon del valore di 150 euro.