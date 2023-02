BTP, BOT e titoli di Stato, 3 cose fondamentali da sapere per non perdere una valanga di soldi

I titoli di Stato possono essere un’ottima opportunità di investimento, ma solo se si conoscono i rischi. Ecco le 3 cose da sapere prima di acquistare BOT, BTP e altri titoli di Stato.

Gli investitori spesso considerano i titoli di Stato come un’opzione sicura e redditizia, ma ci sono dei rischi da considerare. Investire in obbligazioni può comportare la perdita parziale o totale del capitale investito se l’emittente non rimborsa il titolo. Questo rischio si applica anche agli Stati. Nel 2001, ad esempio, l’Argentina ha fallito e non ha rimborsato le obbligazioni in scadenza, interrompendo anche i pagamenti delle cedole. Ecco, quindi, le 3 cose da sapere prima di investire in BOT, BTP e altri titoli di Stato per trasformare l’investimento in un grande guadagno.

Titoli di Stato: rischi da considerare e come minimizzarli

Investire in titoli di Stato comporta alcuni rischi, come il default dello Stato o il mancato guadagno. Anche se l’idea di default per l’Italia sembra remota, le crisi finanziarie del passato ci dimostrano che il rischio esiste. In particolare, la recente storia della Grecia ci insegna che anche gli Stati all’interno dell’Unione monetaria possono essere a rischio.

Per minimizzare questi rischi, è importante tenere presente che i titoli di Stato non sono mai garantiti al 100%. Una strategia di diversificazione può aiutare ad abbassare al minimo il pericolo di perdite. Inoltre, non sempre l’investimento in titoli di Stato garantisce un guadagno. In alcuni casi, come per i bond a tasso fisso quali i BTP, sono possibili perdite in conto capitale vendendo l’obbligazione prima della scadenza. Gli eventi degli ultimi anni sono un chiaro esempio di questo rischio.

In sintesi, investire in BTP, BOT e titoli di Stato può essere una buona opportunità di investimento, ma è importante considerare i rischi e adottare una strategia di diversificazione per minimizzarli. Inoltre è meglio mantenere il titolo fino al rimborso.

BTP, BOT e titoli di Stato, per guadagnare è importante sapere come funzionano

Quando si investe in obbligazioni, è importante conoscere le caratteristiche dei titoli. I bond a tasso variabile, come i CCT, hanno un rendimento che varia al variare dei tassi di interesse sul mercato. Poiché il rendimento può mutare, il prezzo del titolo variabile ha una bassa volatilità. Così si riduce al minimo il rischio di perdite in conto capitale in caso di vendita prima della scadenza.

Al contrario, i titoli a tasso fisso come i BTP subiscono variazioni di prezzo in base ai tassi di interesse sul mercato. Se i tassi salgono, il prezzo dei titoli a tasso fisso scende e viceversa. Fenomeno dimostrato dal forte ribasso dei prezzi dei Buoni del Tesoro poliennali nell’ultimo anno, che in alcuni casi ha raggiunto anche il 30%.

Anche i BOT in genere non subiscono variazioni al variare dei tassi di interesse. Lo stesso vale per i prezzi dei CTZ, simili ai BOT ma con una durata di due anni. Questi non dovrebbero subire importanti volatilità di prezzo in presenza di variazione dei tassi.