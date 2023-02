Quale film vedere su Netflix? Ecco 3 titoli che potrebbero aiutare nella scelta

Guardare un bel film è uno dei metodi migliori per trascorrere una piacevole serata, soprattutto in inverno. Le diverse piattaforme che si hanno a disposizione offrono tanti titoli e per questo capita di perdere un po’ troppo tempo nella scelta. Chi volesse accelerare i tempi potrebbe prendere in considerazione queste proposte che consentirebbero di restringere il campo delle opzioni. Ecco i tre titoli da considerare.

Hanno azione, storie che si fanno seguire e allontanano la noia. Sono i tratti principali dei film che Netflix inserisce nel gruppo dei thriller o comunque di quelli che regalano suspense. La lista è lunga e scegliere può non essere una cosa veloce. Chi, però, volesse qualche consiglio, potrebbe pensare di guardare questi 3 film.

Quale film vedere su Netflix: tante storie appassionanti

Il primo si chiama “Tuo figlio”. Si tratta di un film del 2018. Il protagonista è un chirurgo che sceglierà di farsi autonomamente giustizia per il pestaggio del figlio. Un fatto avvenuto davanti ad una discoteca e sul quale il medico vorrà vederci chiaro. Dura circa un’ora e tre quarti e ha nel cast José Coronado, Ana Wagener e Asia Ortega Leiva. Miguel Angel Vivas è il regista.

Un titolo sui film thriller psicologici da vedere su Netflix

Nel gruppo dei “thriller psicologici” di Netflix c’è “Split”. Il film è del 2017 e dura più o meno due ore. La storia parla di un uomo che ha diverse identità e si rende protagonista del rapimento di tre ragazze. Per loro ben presto l’obiettivo diventerà riuscire a fuggire dalla prigionia, evitando il rischio che la più pericolosa tra le diverse personalità dell’uomo abbia la meglio sulle altre. Nel cast ci sono James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley. Il regista è M. Night Shyamalan. Il film, in base a quanto indicato, sarà disponibile fino al 15 febbraio. Un motivo in più per non perdere l’occasione di vederlo.

Un titolo di tanti anni fa, ma sempre valido

Attenzione, inoltre, ad un film uscito praticamente vent’anni fa: Gothika. Risalente al 2003, ha tra gli interpreti Halle Berry, Robert Downey Jr. e Charles S. Dutton. Nonostante sia “datato”, chi non l’avesse visto o volesse rivederlo potrà seguire una storia appassionante.

Quella di una psichiatra criminologa che, in seguito ad un incidente, si ritrova nell’ospedale in cui lavora. Lo farà, però, da paziente. Il film dura circa un’ora e quaranta ed il regista è Mathieu Kassovitz.

Tante piattaforme e contenuti di cui poter fruire

Considerato che non è mai facile scegliere quale film vedere su Netflix, questi potrebbero essere suggerimenti di cui tenere conto. Non mancano, ovviamente, le alternative. Sia a livello di altre piattaforme che di altro tipo di contenuto di cui fruire. In molti, ad esempio, tendono a guardare documentari o coinvolgenti serie TV.