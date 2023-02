10 idee particolari per godersi un fine settimana anche al mare e al caldo con 140 € per 3 notti

Cosa fare nel fine settimana? Non è difficile godersi un bellissimo weekend viaggiando pur avendo un budget limitato. Ecco alcune idee interessanti e degli esempi di pacchetti viaggio a prezzi davvero inimmaginabili.

Questa stagione è tra le migliori per organizzare dei bei fine settimana. Il periodo non è turistico, le strutture ricettive aperte sono mezze vuote e i mezzi di trasporto, aerei e treni, nel fine settimana sono molto meno utilizzati. Quindi i prezzi si abbassano e si trovano offerte davvero inimmaginabili, come per esempio 3 giorni al mare con poco più di 100 €. Allora scopriamo alcuni suggerimenti per un fine settimana emozionante e low cost.

10 idee particolari per godersi un fine settimana

Un fine settimana classico, o più lungo (aggiungendo il venerdì), offre l’opportunità di viaggiare in molte parti d’Italia e d’Europa. Per esempio si possono organizzare delle visite alle più belle città d’arte d’Italia, come Firenze, Venezia, Roma. Ma molte altre città italiane meritano una visita, come Bologna, Padova, Perugia, Napoli, Palermo, Siracusa.

Per esempio, chi volesse visitare Pisa potrebbe dormire in un B&B a poche centinaia di metri dalla Torre di Pisa con soli 35 € a notte. Raggiungere Pisa in treno è facilissimo e organizzando per tempo si possono spuntare le tariffe più basse.

Anche molte delle città europee sono a portata di weekend e a buon mercato. Per esempio, si potrebbe passeggiare lungo viali e strade di Parigi o Madrid, oppure sulla Rambla di Barcellona o sui Ring di Vienna. Queste città sono velocemente raggiungibili in aereo e in questa stagione con tariffe anche a meno di 20 € a tratta. Oppure perché non visitare alcuni dei più famosi castelli dell’Europa, come il castello di Neuschwanstein, in Germania, o il castello di Edimburgo, in Scozia.

Offerte anche per chi ha voglia del mare e di un anticipo della stagione estiva

Ti manca il mare? Allora perché non trascorre un fine settimana magari lungo alcune delle più belle spiagge dell’Europa, come la Costa Brava in Spagna o la Costa Azzurra in Francia, magari facendo una capatina al Festival di Cannes.

Chi ama le atmosfere mediterranee può trascorrere 3 notti in un bel residence a Cipro con soli 140 €. Attenzione, la cifra comprende anche il volo andata e ritorno da Milano, ma ci sono altre opzioni per la partenza a prezzi simili o anche inferiori.

Tra le 10 idee particolari per godersi un fine settimana indimenticabile possiamo includere un weekend lungo sul mare del Portogallo. Ad Oporto in questo periodo si può pernottare per 3 notti in albergo 2 stelle con circa 200 € a testa, compreso volo andata e ritorno.