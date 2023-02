Anche i partecipanti al programma di Maria De Filippi hanno voluto ricordare Maurizio Costanzo. Tramite i loro profili social hanno espresso parole di stima per il giornalista e vicinanza alla conduttrice. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali personaggi di uomini e donne hanno dedicato un messaggio a Costanzo.

Il 24 febbraio è morto Maurizio Costanzo il noto giornalista e conduttore. Ricoverato da circa una settimana presso la clinica Paideia di Roma, è morto a seguito di un intervento.

Il 27 febbraio si celebreranno a Roma i funerali del noto giornalista

Il 27 febbraio si terranno i funerali di Costanzo, in tanti lo hanno ricordato in questi giorni. Colleghi, amici, parenti e personaggi della politica, si sono presentati alla camera ardente nella sala Protomoteca in Campidoglio. Tanta commozione da parte di tutti, tra cui non soni passati inosservati la moglie e il figlio di Costanzo. Abbiamo potuto vedere la conduttrice Maria De Filippi abbracciata al figlio Gabriele, adottato insieme al marito nel 2022. Un abbraccio di conforto reciproco tra i due di fronte al feretro di Maurizio Costanzo. Anche i protagonisti di Uomini e Donne gli dicono “addio”, tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia.

Morto Maurizio Costanzo, anche i protagonisti di Uomini e Donne gli dicono “addio”

Tutti hanno trovato il tempo e il modo per ricordare Maurizio Costanzo. Anche sui social in molti tra gente comune e personaggi noti, hanno espresso il loro dolore per la morte del giornalista. Non si sono tirati indietro neanche i protagonisti di Uomini e Donne. I partecipanti alla popolare trasmissione di Maria De Filippi, si sono espressi sui loro profili social.

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha dichiarato: “Oggi se ne va il maestro. Il cuore è in frantumi per tutto quello che eri, per tutto quello che sei stato per ognuno di noi – ed ancora la Cipollari ha continuato- per tutto quello che hai dato e quello che darai sempre anche se non sei più qui”. Tina ha concluso il suo messaggio con un saluto speciale: “Stima profonda ed eterna per te maestro Maurizio. Riposa in pace, per sempre sarai nel mio cuore”.

Anche Ida Platano, partecipante al programma televisivo di Maria De Filippi, ha espresso la sua vicinanza. “Oggi ci ha lasciato un pezzo enorme della televisione italiana. Riposa in pace anima bella.” Queste le parole di Ida che in chiusura ha rivolto anche un pensiero alla De Filippi: “Le mie più sentite condoglianze per questa perdita, Maria non sei sola”.

Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, ha avuto l’occasione di conoscere Costanzo molti anni fa. Sperti infatti ha fatto parte del corpo di ballo di Buona Domenica, trasmissione condotta proprio dal giornalista. “Sentiremo tutti la tua mancanza. La mancanza di un uomo forte e comunicativo che ha segnato la storia della televisione italiana.” Così ha esordito Sperti nel suo messaggio di addio e ha aggiunto infine: “Nessuno dimenticherà il coraggio che ci hai trasmesso lottando contro la mafia senza paura. Hai chiuso il sipario, ma per noi resterà sempre aperto”.