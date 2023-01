Per un bucato morbido e profumato a lungo sono questi i migliori ammorbidenti da comprare

Indumenti, lenzuola e asciugamani igienizzati e profumati con una morbidezza come appena comprati. Oltre al detersivo è fondamentale scegliere l’ammorbidente giusto, vediamo quali sono i migliori in circolazione per rapporto qualità prezzo.

Il profumo dei panni appena stesi è qualcosa di inebriante che ci dà subito la sensazione di pulito. Ma spesso e volentieri il bucato appena tirato fuori dalla lavatrice non ha l’odore che vorremmo. Anzi, alcune volte, dopo l’asciugatura i capi hanno un odore neutro o addirittura un brutto odore di umido. Per questo è fondamentale scegliere bene non solo il detersivo giusto, ma anche l’ammorbidente più adatto. Ma la scelta è così ampia che spesso non sappiamo quale comprare che sia conveniente e che faccia il suo lavoro. Oggi vedremo 7 ammorbidenti efficaci che non costano troppo e che ci regaleranno un profumo di pulito incredibile.

Delicate ma intense e che non vanno in contrasto con il detersivo

Tendiamo a scegliere profumazioni intense ed abbondare con le dosi per assicurarci che i nostri capi abbiano un buon odore. Ma prendercela con detersivi o ammorbidenti troppo delicati conviene sempre controllare la nostra lavatrice. Infatti, è possibile che la puzza che sentiamo sia quella di muffa che si è formata nel cestello dell’elettrodomestico. Esistono diversi metodi per eliminare il cattivo odore dal cestello e igienizzarlo bene. Solo ora possiamo passare alla scelta dell’ammorbidente giusto, con una formulazione adatta a rendere i capi morbidi e profumati.

Il primo di cui parleremo oggi è il Fabuloso, uno dei più famosi e longevi tra i prodotti per il bucato. Dal costo contenuto, sui 2 euro, la fragranza perfetta è quella al latte di mandorla. Delicata e intensa, profuma il bucato non interagisce con l’odore del detersivo ed è anche ipoallergenica. Per chi preferisce un profumo dolce c’è quello alla Vaniglia, chi vuole un tocco di freschezza invece Fresco Mattino.

Per un bucato morbido e profumato a lungo scegliamo questi 7 ammorbidenti

Passiamo al Lenor, altro brand molto famoso tra gli ammorbidenti e leggermente più costoso. Le fragranze più buone sono sicuramente Risveglio Primaverile e Oro e Fiori di Vaniglia. Poi troviamo il Coccolino nelle profumazioni Aria di Primavera e Gelsomino, due delle più amate. Per finire, troviamo il Deox, tra quelli diluiti la migliore fragranza è Soffio di Freschezza. Con la sua formula antiodore elimina la puzza di sudore ed è perfetto per far rinvenire i maglioni infeltriti.

Quindi, per un bucato morbido e profumato a lungo è fondamentale scegliere la fragranza giusta. La scelta della profumazione è molto soggettiva, ma dovrebbe essere sempre calibrata in base a quella del detersivo. È questo il segreto per un bucato profumato oltre che morbido che è un piacere.