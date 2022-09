Portatile notebook o computer fisso? Comprarlo a prezzo pieno o con le offerte? Non sono solo queste le domande che in tanti si pongono poiché in correlazione vi è anche: acquistare il pc da Mediaworld? Euronics? Unieuro? Le persone e gli studenti si chiedono anche quanto costa un buon computer per la scuola nel 2022 e cosa bisogna sapere prima di comprarlo.

Infatti, come scegliere un buon dispositivo desktop è la domanda che viene prima di quale computer comprare ma anche dove prenderlo oppure se valutare di acquistarlo ricondizionato, nuovo o usato.

L’acquisto di un pc per la scuola comporta una scelta accurata. Non si compra un computer solo quando si rompe quello attuale ma anche per studiare meglio grazie a delle caratteristiche che alcuni hanno. Anche se esistono dei modi per risolvere quando un computer si blocca, infatti, a volte è bene comunque prendere uno nuovo. Quando si verificano basse performance nel tempo non sempre è necessario ripararlo, soprattutto se si tratta del pc per la scuola.

Infatti, sarebbe meglio ricomprarlo per via delle nuove funzioni che si aggiungono con il tempo nei nuovi computer. Cosa sapere prima e cosa guardare è essenziale quando si deve decidere quello per la grafica piuttosto che per l’università o per giocare.

Quale miglior computer comprare per la scuola media e superiore, dunque? In tanti si pongono questa domanda e altri hanno già trovato la risposta.

Cosa sapere prima di comprarlo

Un computer che serve per studiare deve avere delle caratteristiche tecniche per la scuola, tra cui: la memoria di archiviazione, la velocità, la grandezza dello schermo, la comodità dei tasti, il processore, le porte di connessione USB per gli hard disk esterni e HDMI per collegare il computer ad altri monitor.

Quale computer comprare per la scuola media e superiore

Per la scuola media si potrebbe optare per un MacBook della Apple. Per esempio, il modello Pro 13 M1 del 2020 è professionale, mentre la linea Air M1 del 2020 è più economica. A seguire, si potrebbe prendere anche un Acer Chromebook Spin 311, un HP (qualsiasi modello ha le caratteristiche scolastiche) e l’Acer Aspire 5 del 2022. L’Asus è anche consigliato.

Che computer comprare per le superiori? Non solo per loro ma anche per gli universitari, i migliori potrebbero essere i seguenti: Acer Swift 1, Google Pixelbook e Microsoft Surface. Invece, quando si deve scegliere tra i modelli della Apple, in questo caso è bene prendere il MacBook Pro.

