A volte si ha poco tempo a disposizione e la necessità di ricaricare velocemente la batteria del telefono. Come fare? Ecco allora qualche piccolo segreto per ricaricare più velocemente e senza rischi la batteria del telefono.

Da non fare

Oggi sul web ci sono tanti consigli “fatti in casa” su come ricaricare velocemente la batteria: aggiungere allo schermo qualche goccia di limone, oppure rinchiudere il telefono in un foglio d’alluminio di quelli per la cucina. Sono suggerimenti che rovinano il telefono e la batteria. Di seguito invece quelli giusti.

Spegnere il telefono

Il primo consiglio è quello di spegnere il telefono. In questo modo la batteria non lavora e si può ricaricare più velocemente. Un altro sistema simile è di utilizzare la modalità aereo, che ci permette di “spegnere” tutte funzionalità legate alle chiamate e a Internet. In questo modo la batteria è poco sollecitata.

Solo caricabatteria originali

Questo è un punto importante. Ogni telefono ha il suo caricabatteria, con una certa potenza di lavoro. Per ricaricare correttamente il telefono bisogna solo utilizzare questo e non altri, altrimenti la batteria non durerà a lungo e la batteria rischierà di ricaricarsi ogni volta più lentamente.

Giusta temperatura. Qualche piccolo segreto per ricaricare più velocemente e senza rischi la batteria del telefono

La batteria del telefono è sensibile ai cambiamenti di temperatura. E dunque se non si utilizza il cellulare è meglio non lasciarlo presso fonti di calore o di freddo. Prima di ricaricarlo, attendere che il telefono abbia raggiunto la temperatura ambiente, se viene da fuori.

Ecco un buon articolo su come tenere sotto controllo la temperatura del telefono, per evitare danni maggiori.

Togliere la protezione

Quando il telefono si carica, per evitare possibili accumuli di calore, è meglio togliere la protezione in plastica. In questo modo un eventuale eccesso di calore si dissipa subito e la batteria si carica velocemente.

Fino a 80

La batteria del telefono si ricarica abbastanza in fretta fino all’80% della sua capacità, poi la durata di ricarica aumenta e il cellulare va sotto sforzo. La ricarica veloce fino all’80% è sufficiente per l’utilizzo del telefono.

Durante la notte

Alcuni ricaricano il cellulare durante la notte. Se il telefono è recente, allora è dotato di un sistema che blocca la ricarica continua quando la batteria è piena. Se è un vecchio cellulare, questo modo di tenerlo connesso alla corrente elettrica di continuo, rovina velocemente la batteria.

Abbiamo visto allora qualche piccolo segreto per ricaricare velocemente la batteria senza rovinarla.