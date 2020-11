A volte è utile conoscere la temperatura di lavoro della batteria del cellulare. Infatti se supera una certa temperatura, può friggere tutto. Ma come fare a sapere a che temperatura sta lavorando il nostro smartphone? Ecco allora questo articolo che ci suggerisce come leggere la temperatura della batteria del cellulare per sapere se sta per bruciare.

Qual è la temperatura giusta

Le batterie moderne formano ora un blocco unico con il corpo del telefono cellulare. Per questo motivo non si possono più staccare in caso di necessità. Se cominciano a surriscaldarsi, rischiamo che tutto il cellulare possa friggere. Se notiamo che il la batteria sta scaldando dovremmo controllare la sua temperatura.

Perché la batteria si surriscalda

I nuovi smartphone hanno delle batterie sempre più potenti e capaci di sprigionare tutta la potenza necessaria che gli viene richiesta. Ciò che domanda più energia sono in genere i giochi che troviamo sul telefono, i film e le applicazioni che mettiamo in stand-by, alcune applicazioni di messaggeria e gli antivirus per le connessioni codificate in VPN.

Sotto queste condizioni la batteria comincia a riscaldarsi.

Ecco come leggere la temperatura della batteria del cellulare per sapere se sta per bruciare?

Se abbiamo un telefono Android possiamo digitare il codice *#*#4636#*#* che ci permetterà di accedere alle informazioni del Wi-Fi, della batteria e del processore del telefono. Fra le cose che si possono conoscere della batteria è proprio la sua temperatura.

La temperatura normale di lavoro di un telefono è di 23 – 25 gradi centigradi. Se invece la batteria risulta andare verso i 40 e più gradi, qui bisogna intervenire. Poiché le batterie sono “fuse” nell’insieme del cellulare, l’unica cosa che conviene fare è spegnerlo e attendere che la batterai si raffreddi.

Ci sono anche delle applicazioni, più pratiche del codice visto sopra, che si possono scaricare e che indicano lo stato della batteria e la sua temperatura.

Si scaricano tante app cerchiamo anche quelle che possono salvare il nostro cellulare … a meno che non sia una scusa per cambiarlo.

Se siamo interessati ad un’applicazione per il cellulare, che ci dica ascoltando la nostra tosse se abbiamo il coronavirus si clicchi sul link.