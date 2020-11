Assicurare sempre la giusta pulizia del nostro amico fedele è molto importante. Dato che gli animali non sono autosufficienti, noi che siamo i loro padroni dobbiamo prenderci cura di loro. I gatti ad esempio riescono a lavarsi da soli leccandosi un po’ ovunque eccetto le zone del corpo in cui non arrivano. I cani invece hanno bisogno di noi anche per essere lavati e profumati. Ad esempio è molto importante dare sempre un’occhiata all’interno delle loro orecchie.

La pulizia di entrambe le orecchie andrebbe fatta almeno una volta a settimana al nostro piccolo amico domestico soprattutto d’estate. Molte razze di cani sono anche soggetti ad otiti e la mancata pulizia di queste zone può aumentare molto il rischio. In questo articolo scopriamo qualche consiglio per imparare come pulire le orecchie ai cani.

Cosa dobbiamo utilizzare

Dobbiamo fornirci di:

a) Soluzione fisiologica o acqua ossigenata

b) Piccole stecchette di cotone

c) Garze sterili.

Come pulire le orecchie ai cani

È consigliato l’utilizzo delle garze sterili e non dell’ovatta o dei dischetti di cotone perché questi potrebbero rimanere incastrati all’interno delle orecchie e causare gravi danni.

Per quanto riguarda le stecchette di cotone, è consigliato l’utilizzo di quelle con la punta grossa e arrotondata per riuscire a pulire più in profondità.

Dovremmo riuscire a far abituare il nostro cane fin da quando è cucciolo alla pulizia delle orecchie.

Questa è infatti una pratica che potrebbe spaventarlo e dargli fastidio.

Possiamo ovviare il problema però, dandogli un piccolo premio ogni volta che terminiamo l’operazione.

In questo modo il cucciolo saprà di essersi comportato nel modo giusto e le prossime volte aspetterà il suo premio senza provare a dimenarsi.

Per iniziare quindi immergiamo la garza nella soluzione fisiologica, nell’acqua ossigenata o nel prodotto consigliato dal nostro veterinario.

Andiamo perciò a pulire con attenzione la parte esterna del padiglione auricolare, che è proprio il punto in cui di solito si accumula maggiormente lo sporco.

Utilizziamo poi una nuova garza sterile per pulire la porzione più interna.

A questo punto prendiamo la stecchette di cotone con la punta larga e molto delicatamente e facendo molta attenzione addentriamoci ancora più internamente.

Assicuriamoci di tenere ferma la testa del nostro cucciolo per evitare che si faccia male durante l’operazione.

Alla fine della seduta ricordiamoci sempre di dargli un biscottino come premio per ricordargli che la prossima volta non dovrà avere paura.

Ecco perciò svelato come pulire le orecchie ai cani in poche e semplici mosse.