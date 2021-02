Prima di inviare la domanda di pensionamento conviene capire a quanto ammonta l’assegno previdenziale cui si avrà diritto. Sapere qual è l’importo delle pensioni INPS 2021 con 20 anni di contributi consente di valutare le somme di denaro su cui si potrà contare. Chi entra nel mondo del lavoro con ritardo e non ha una lunga storia contributiva non potrà certo sperare in un consistente rateo mensile. Il timore di un assegno pensionistico assale anche chi, per motivi di famiglia o di salute, deve abbandonare in anticipo la carriera lavorativa.

Per determinare qual è l’importo delle pensioni INPS 2021 con 20 anni di contributi è necessario prendere in esame alcune variabili. Si deve infatti considerare che per accedere al trattamento previdenziale il lavoratore deve rispettare alcune condizioni e possedere peculiari requisiti di varia natura.

Occorrono anzitutto requisiti contributivi relativi al versamento dell’assicurazione obbligatoria presso una cassa previdenziale. Inoltre bisogna raggiungere requisiti di importo relativi al trattamento minimo e requisti anagrafici che riguardano l’età pensionabile. A tal fine potrebbe tornare utile la lettura dell’articolo “A che età si può andare in pensione con 20 anni di contributi INPS nel 2021?”. Anche l’età di accesso alla pensione può infatti cambiare in riferimento all’adeguamento alla speranza di vita. Allo stesso modo vi possono essere variazioni relative alle somme di denaro che l’INPS liquida ai lavoratori che vanno in pensione.

Qual è l’importo delle pensioni INPS 2021 con 20 anni di contributi?

Per quel che riguarda il requisito anagrafico ricordiamo che nel periodo 2019-2022 la pensione di vecchiaia prevede il raggiungimento di 71 anni di età. Ciò vale per i lavoratori che rientrano nel sistema di calcolo contributivo e non hanno accrediti assicurativi fino al 31 dicembre 1995. In tal caso non è necessario possedere il requisito di importo perché il contribuente ha ormai raggiunto l’età di 71 anni.

Diverso il caso del lavoratore di 67 anni che può andare in pensione con 20 anni di contribuzione a patto di aver maturato l’importo previdenziale necessario. L’assegno pensionistico 2021 con 20 anni di contributi ammonta difatti almeno a 690,42 euro. Tale cifra corrisponde all’importo soglia che si deve raggiungere per poter avanzare richiesta di pensionamento. Ciò significa che il lavoratore deve aver maturato il diritto ad un assegno previdenziale pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.