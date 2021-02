Esistono dei casi in cui delle pensioni particolarmente basse acquisiscano il diritto a ricevere l’importo aggiuntivo dell’INPS. Si tratta di una erogazione di tipo supplementare che si riserva ad una specifica platea di pensionati. Nella presente guida ci occuperemo di capire quali sono i criteri di ammissibilità a tale provvidenza e chi ne ha diritto.

Che cos’è l’importo aggiuntivo

L’assegno di importo aggiuntivo INPS è una provvidenza supplementare che ha introdotto l’art. 70 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000. Chi ha diritto all’assegno di importo aggiuntivo fino a 154,94 euro sulle pensioni INPS in base agli specifici criteri? La finalità di tale sussidio risiede nella possibilità di offrire una agevolazione agli incapienti che non fruiscono degli sgravi fiscali. Ecco perché, si parla di importo aggiuntivo alla pensione che solitamente l’INPS eroga assieme alla tredicesima mensilità. Tale integrazione è destinata a coloro che percepiscono una o più pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo. Questo dato ci mette già nella condizione di capire che nella rosa dei beneficiari dell’importo aggiuntivo rientrano quei pensionati con requisiti di reddito molto bassi. In base a quanto specifica l’Istituto di Previdenza Sociale, tale integrazione spetta ai titolari di tutte quelle pensioni che eroga direttamente l’INPS.

Chi ha diritto all’assegno di importo aggiuntivo fino a 154,94 euro sulle pensioni INPS?

Con la circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, l’INPS ha pubblicato le tabelle provvisorie con la rivalutazione delle pensioni per l’anno 2021. In base a tali dati di tipo previsionale, si apprende che il valore massimo per l’anno 2021 dell’importo aggiuntivo è fissato a 154,94 euro. Per quanto riguarda l’importo complessivo annuo delle pensioni, il limite si attesta al valore di 6.857,48 euro. Come ricorda l’Istituto di Previdenza Sociale, al fine di ricevere tale supplemento, si devono altresì rispettare altre condizioni. Nel caso in cui il pensionato sia da solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non deve superare il limite di 10.053,81 euro. Diversamente, se coniugato, si fissa un limite pari a 20.107,62 euro su base previsionale. Ecco dunque chi ha diritto all’assegno di importo aggiuntivo fino a 154,94 euro sulle pensioni INPS in base ai valori provvisori.

Approfondimento

