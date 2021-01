Quali sono i requisiti anagrafici che un lavoratore deve possedere se desidera inviare la domanda di pensionamento? A che età si può andare in pensione con 20 anni di contributi INPS nel 2021? In un precedente articolo abbiamo risposto ai Lettori che chiedevano “Con 20 anni di contributi a quanto ammonta la pensione?”. Di sicuro, possedere una lunga storia contributiva garantisce il riconoscimento di rate previdenziali più alti. Ma non tutti i lavoratori possono vantare il possesso di una rilevante anzianità di servizio perché hanno trovato un impiego solo tardi. Altri invece non intendono trattenersi oltre al lavoro pur sapendo che l’assegno pensionistico subirà dei tagli. Vi sono infatti dipendenti o lavoratori autonomi che avvertono il peso del proprio impiego e non desiderano attendere oltre per il pensionamento.

Per sapere a che età si può andare in pensione con 20 anni di contributi INPS ne 2021 bisogna considerare i requisiti necessari. Per accedere al pensionamento bisogna difatti anche considerare l’età in cui il lavoratore avanza la richiesta del trattamento previdenziale. Si deve inoltre tener conto delle eventuali modifiche che il Governo apporta alla normativa vigente con l’arrivo del nuovo anno. E bisogna inoltre prendere in esame i dati provenienti dall’ISTAT in merito alla speranza di vita. Quale ricaduta ha pertanto l’adeguamento alla speranza di vita sulle condizioni di accesso alla pensione. Spostandosi in avanti l’età media e quindi l’aspettativa di vita, potrebbe di conseguenza cambiare anche l’età pensionabile. Ed è ciò che più teme solitamente il contribuente che desidera concludere l’attività lavorativa.

A che età si può andare in pensione con 20 anni di contributi INPS nel 2021?

Buone notizie tuttavia giungono in merito al requisito anagrafico dal momento che almeno per il 2021 e 2022 non si prevedono variazioni della speranza di vita. Ciò equivale a dire che non subentreranno cambiamenti relativi all’età pensionabile dei lavoratori. Ne consegue che chi possiede almeno 20 anni di contribuzione potrà andare in pensione a 67 anni entro il 31 dicembre 2021. Tale opportunità vale per i lavoratori che matureranno 20 anni di contribuzione entro il 31 agosto 2021 sia secondo il meccanismo misto che quello unicamente contributivo. In alternativa esiste la possibilità di richiedere l’anticipo pensionistico purché entro il 31 dicembre 2021 si raggiungano 64 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva.