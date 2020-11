Su YouTube chiunque può caricare un video. Ma quello in cima alla classifica con 7 miliardi di visualizzazioni fa sbellicare dalle risate. È da pochissimo divenuto il video più visto della storia sulla piattaforma, facendo scalare al secondo posto un tormentone estivo. Ma qual è il video più visto delle storia su YouTube?

Su YouTube si trova veramente di tutto. Dai video musicali, film, pezzi di interviste, a video simpatici o di cucina. All’interno di sono varie sezioni dedicate dove ognuno può trovare ciò che gli interessa. Ovviamente ogni anno su YouTube si fanno delle classifiche. I video con più visualizzazioni in una settimana, oppure in un solo giorno, oppure in un mese e così via. Ma qual è il video più visto della storia su YouTube?

La numero 1 è assolutamente fantastica

Conta 7.06 miliardi di visualizzazioni, il video con più views è “Baby Shark Dance”. Questa canzone non è nuova, ma è stata pubblicata sulla piattaforma online nel 2016. Poi da aprile 2019 a oggi è passata dai soli 2.5 miliardi di views ai 7.06: un incremento del 180%. Prima di “Baby Shark Dance”, al primo posto vi era “Despacito”, tormentone estivo di Luis Fonsi e Daddy Yankee.

Di cosa parla “Baby Shark Dance”?

Praticamente la canzone racconta di una famiglia di squali che cerca del cibo. Iniziano a chiedere aiuto e alla fine trovandolo festeggiamo tutti assieme. Questa nuova hit oltre ad avere superato “Despacito”, ha superato anche “Shape of you” di Ed Sheeran e “See you again” di Wiz Khalifa. Gli altri due video musicali più visti della storia.

Il fatto che la numero sia una canzone per bambini, fa riflettere su quali siano i reali consumatori di oggi. E soprattutto chi decide cosa. Con l’arrivo di TikTok si è visto come il teenager è diventato la nuova star, mentre con “Baby Shark Dance” si sta assistendo al lento cambiamento della piattaforma YouTube in termini di consumers.

