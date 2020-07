In questo articolo ci occuperemo di finanziamenti e di come ottenerli. Prima di iniziare, però, scopri se hai diritto ad un prestito personale agevolato, leggendo la nostra guida.

Un finanziamento è il modo più veloce per acquistare beni costosi ma importanti per la vita di tutti i giorni. Ma, come si ottiene un prestito? E soprattutto, qual è il reddito minimo per ottenere un finanziamento? Scopriamo insieme le soglie minime di reddito per farci finanziare.

I Requisiti per richiedere credito

Qual è il reddito minimo per ottenere un finanziamento? Le banche e le finanziarie consultano delle banche dati dove sono conservate informazioni relative alla nostra storia creditizia. Se in passato non abbiamo onorato alcune rate è probabile che nessuna banca vorrà accordarci fiducia anche se abbiamo un buon reddito. Ci sono però delle possibilità per risolvere anche questo problema, una è la Cessione del quinto

La cessione del quinto dello stipendio consente di ottenere un prestito personale con una trattenuta diretta sulla busta paga.

È possibile cedere sino a 1/5 dello stipendio, che non deve mai scendere al di sotto del trattamento minimo. Per questo motivo, se la busta paga netta è inferiore alla soglia di 515,58 euro la cessione non si può applicare. Una busta paga di 650 Euro mensili permetterà di ottenere approssimativamente 5/6mila Euro di prestito. II datore di lavoro pagherà mensilmente le rate trattenendole dalla busta paga del dipendente. L’assenso dell’ufficio del personale è necessario per accedere a questo finanziamento.

Prestito personale con busta paga bassa

Il prestito personale è la formula più semplice di prestito. La banca valuterà l’affidabilità creditizia del richiedente e gli eventuali altri prestiti in corso. Il reddito minimo che deve rimanere al lavoratore dopo aver pagato la rata è di 750 Euro. Di conseguenza, per ottenere un finanziamento da 5.000 Euro, sarà necessario percepire almeno 850 Euro di stipendio mensile. Chi non raggiunge questo reddito, può comunque ottenere un prestito personale con una seconda firma a garanzia. Avrà quindi bisogno di un parente che possa fare da Garante. Una volta ottenuta una delibera positiva, dovremo verificare le condizioni proposte. In ogni contratto di finanziamento dovranno essere indicati l’importo delle rate, il costo totale con la sigla TAEG e le possibili opzioni, come la penale per l’estinzione anticipata. Dopo che avremo firmato il contratto, la banca o la finanziaria effettuerà un bonifico sul nostro conto corrente.