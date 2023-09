Qual è il patrimonio di David Beckham? Ecco quanto guadagna e come investe i suoi soldi l’ex calciatore e marito di Victoria Adams

È uno dei calciatori che ha investito maggiormente nella sua immagine. Sportivo, marito e padre invidiabile e anche imprenditore, David Beckham negli anni ha costruito un impero. Ecco cos’ha fatto Beckham e a quanto ammonta il suo conto in banca.

Da calciatore ad imprenditore di successo il passo è breve. Lo sa bene David Beckham, l’uomo che prima di tutti ha rivoluzionato la figura del calciatore. Sex symbol e icona di stile, oggi il famoso ex sportivo è anche un abile imprenditore all’apice del successo.

Negli anni 1990 è stato protagonista del calcio europeo giocando nel Manchester United. Nel 2003, firma un contratto della durata di 6 anni con il Real Madrid nei suoi anni d’oro. Beckham terminerà la sua carriera in Europa trasferendosi oltreoceano per debuttare nel LA Galaxy, e qui giocherà per 5 anni.

David Beckham è stato uno dei primi calciatori a lasciare il continente per continuare la carriera. Dopo di lui hanno preso esempio moltissimi altri calciatori e allenatori, come Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo e persino l’ex CT della Nazionale Roberto Mancini.

Oggi vogliamo svelarti il patrimonio di questo abile sportivo e uomo d’affari, ma anche come investe con profitto il suo denaro.

Qual è il patrimonio di David Beckham? Potresti non credere ai tuoi occhi

Cosa fanno i calciatori a fine carriera? Come sappiamo, la vita lavorativa di un giocatore di calcio non può essere lunghissima. Ecco perché molti decidono di investire il patrimonio nei modi più disparati.

Lo sportivo inglese sa bene come fare girare il denaro per ottenerne ancora di più. Ad oggi, il patrimonio di David Beckham ammonterebbe a circa 470 milioni di sterline che corrispondono a 710 milioni di dollari.

Sembra impossibile, ma chi è esperto negli affari come l’ex calciatore può raggiungere cifre da capogiro. Ma come investe i suoi soldi David Bechkam?

Dopo avervi svelato qual è il patrimonio di David Beckham, una domanda sorge spontanea. Che investimenti ha fatto per arrivare a cifre simili? Durante la carriera l’uomo ha siglato contratti plurimilionari, senza contare gli sponsor con cui aveva firmato accordi. Ma non è tutto.

I suoi investimenti milionari tra immobili e società sportive

Attualmente, David Beckham è presidente dell’Inter Miami, la squadra statunitense che ha fondato insieme ad altri investitori nel 2018. Per la squadra, l’ex calciatore ha acquistato un terreno grande 1,2 ettari del valore di 9 milioni di dollari. Ovviamente, non finisce qui.

Il calciatore e sua moglie possiedono case da sogno per un patrimonio immobiliare che ammonta a circa 70 milioni di euro. In passato ha comprato e rivenduto numerosi immobili concludendo grandi affari.

Recentemente, l’uomo ha acquistato una casa magnifica per 20 milioni di sterline a Miami. Nello specifico si tratta di un appartamento di ben 900 metri quadri con 5 camere da letto, 3 bagni completo di piscina, spa ed eliporto. La residenza porta la firma dalla celebre donna architetto Zaha Hadid.

A Londra, l’ex calciatore possiede un palazzo in stile vittoriano del valore di oltre 31 milioni di sterline. Beckham possiede uno degli appartamenti più esclusivi del Burj Khalifa del valore di 4 milioni, ma anche una villa su una delle 300 isole emiratensi.

Infine, non dimentichiamo i cottage e proprietà sparse nel Regno Unito, ma anche in Francia, in Spagna e tra Beverly Hills e Bel Air.